Paolo Conte alla Scala, un amico per il suo pubblico

"Paolo Conte alla Scala, il maestro è nell'anima" è un film dedicato a Paolo Conte del regista Giorgio Testi, presentato al Torino Film Festival ed uscito nelle sale per alcuni giorni, nel dicembre 2023. Il 19 febbraio di quell'anno, il Teatro alla Scala di Milano aveva aperto le sue porte al musicista, autore e cantante Paolo Conte, come ha fatto con pochi. Nel film, gli arrivi e i saluti, Caterina Caselli (artefice di tutto), il concerto, l'intervista fatta all'indomani e stralci di interviste del passato. Ricordi e riflessioni, dal primo incontro con la musica al rapporto di rispetto, tenerezza e curiosità che lo lega ai suoi musicisti, sempre bravissimi!

Poche interviste e poche parole, forse mai ascoltate prima da molti di noi, ma dense e confidenti, riconoscibili. Tutto resta "nell'anima". Chi ama Conte, ama un artista da sempre particolare, curiosamente amabile ed elegantemente rude. "Il mio pubblico si somiglia", dice. Ma il suo pubblico è vastissimo! In Francia soprattutto, ma anche in Germania, in Canada e in tanti altri Paesi. Dice di essere sempre sorpreso dal pubblico per l'amicizia che gli dimostra. Dev'essere vero, le persone a cui piace Conte le immagini rapite dagli stessi arrangiamenti strumentali e da certi duetti irresistibili tra sillabe e pianoforte, divertite anche loro dal gusto di reincontrare strani personaggi che masticano caramelle Alaskane e comprano tinelli marron... E commosse senza ragione, quando ascoltano "Un gelato al limon". Il nostro celebre amico ha vissuto una serata bellissima e noi siamo un po' dentro quella felicità, quando ascoltiamo che "tutto il meglio è già qui".