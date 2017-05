ROMA RESISTE: il 23 maggio, ore 19:30, in Piazza Bologna a Roma

Alla fine del corrente mese di Maggio, Donald Trump, Presidente degli USA, viaggerà in Arabia Saudita, Israele, Italia e Belgio.



“Negli ultimi mesi il sig. Trump ha sollevato l'indignazione in tutto il mondo”, affermano i rappresentanti dei gruppi American Expats for Positive Change (AEPC Italy) e Women's March Rome, “perché egli divide ed esclude la gente, nega l’esistenza del cambiamento climatico, compie atti intimidatori nei confronti della stampa libera. Egli sta demolendo la solidarietà umana.”



Perciò, in risposta alla visita di Trump nelle loro aree geografiche, gli attivisti israeliani, italiani e belgi stanno organizzano delle manifestazioni di protesta, unite dietro il hashtag #PositiveChange.





I manifestanti a Roma scenderanno in piazza martedì 23 maggio alle ore 19.30 in Piazza Bologna.“Non possiamo restare in silenzio e vi invitiamo tutti – italiani, americani e cittadini del mondo – a unirvi a noi,” dicono gli organizzatori romani dell'evento, “per far sentire le vostre e le nostre voci.” In modo non violento, essendo la manifestazione puramente dimostrativa – essi aggiungono subito – ma comunque il più forte e rumoroso possibile.”Piazza Bologna può sembrare il luogo meno adatto all'occasione ma è stata scelta in quanto risultava il luogo più vicino all'ambasciata USA a Roma – distante 4 km – che la Questura era disposta a concedere.#UnitedWeStand for #ImmigrantsRights, #WomensRights, #HumanRights, the #Environment, #Healthcare #FreedomofReligion #FreePress and #Democracy.