Rete NoWar ed africani dell'ovest davanti all'ambasciata della Nigeria

Consegnata una lettera all'ambasciatore della Nigeria, paese presidente di turno della Cedeao (Organizzazione economica degli Stati dell'Africa occidentale) e che potrebbe svolgere un ruolo mediatore decisivo per la pace nel Niger.

Dialogo, non armi

Foto di gruppo dei manifestanti davanti all'ambasciata della Nigeria a Roma il 17 agosto 2023; hanno consegnato una lettera all'ambasciatore chiededo che la Nigeria favorisca la pace, non la guerra, nel Niger. Autore: Patrick Boylan Fonte: Rete NoWar

Un presidio per il dialogo con il Niger e contro ogni intervento militare nel paese si è svolta oggi a Roma davanti alla sede dell'ambasciata della Nigeria, presidente di turno della Cedeao (Organizzazione economica degli Stati dell'Africa occidentale) la quale rispetto al golpe in Niger non esclude un intervento armato e ha introdotto sanzioni economiche pesantissime.

I numerosi cartelli proclamavano, in italiano, inglese e francese, "Sì alla pace e al dialogo, No all'intervento armato", "Sosteniamo i popoli dell'Africa occidentale che vogliono la pace", "Mo alle sanzioni che colpiscono la popolazione"

Consegna della lettera di Rete NoWar all'ambasciata della Nigeria a Roma, 17 agosto 2023 Autore: Marinella Correggia Fonte: Rete NoWar

Durante il presidio, organizzato da Rete No War e che ha visto anche la presenza di cittadini dell'Africa occidentale, è stata consegnata all'ambasciata nigeriana una lettera da inoltrare alla Cedeao, nella quale si chiede di evitare ogni ricorso alle armi, come ribadito da tanti attori della società civile e anche da diversi Stati dell'area. Agli inizi di agosto, Peacelink aveva a sua volta inviato a varie ambasciate dell'Africa occidentale una lettera dello stesso tenore.

Rete No War, piccolo gruppo attivo dal tempo della guerra Nato in Libia nel 2011, ha ricordato, con i suoi cartelli, anche quell'avventura, che l'Africa ha pagato in termini di diffusione del terrorismo.