Una fiaba moderna per parlare di biodiversità con un pizzico di magia. Cristy è una ragazzina di Motalbano Jonico, terra dei calanchi che sono una meraviglia naturale creata dall’acqua sulle rocce argillose, ora Riserva regionale tra i fiumi Agri e Cavone in Basilicata

Copertina del libro "Le avventure di Cristy" Autore: Virginia Mariani Chiudi

Bella coincidenza quella che vede celebrare la Giornata della Terra e subito dopo quella del Libro! I libri illustrati per i bimbi e le bimbe dedicati alla Natura sono davvero un modo stimolante per narrare storie facendo crescere la fantasia e la consapevolezza anche nell'ascolto e nella visione di forme e colori che restano impresse nella memoria.

Cristy è una ragazzina di Motalbano Jonico, terra dei calanchi che sono una meraviglia naturale creata dall’acqua sulle rocce argillose, ora Riserva regionale tra i fiumi Agri e Cavone in Basilicata; con lei c'è anche Fede, il fratellino, con il quale sta condividendo l'esperieza delle lezioni a distanza. Bene, proprio perchè alle lezioni in qualche modo partecipano anche i familiari, la fiaba inizia con Cristy che gioca con le parole di una filastrocca che sente provenire dal pc mentre il fratellino è in videolezione. Questa situazione pizzicherà la sua curiosità e le farà scoprire meglio il territorio nel quale vive, riuscendo a conivolgere pure tutto il paese.

Falco pellegrino, o naumanni. Autore: Virginia Mariani Chiudi

Cristy, dunque, sensibile e innamorata della Natura ma anche della lettura, volando sulle ali della fantasia scoprirà e risolverà un "caso", insieme con la sua famiglia, e in particolare con la nonna che le farà un regalo grazie al quale vivrà una vera e propria magia: infatti incontrerà un simpatico amico piumato, il falco grillaio, detto anche naumanni dal cognome del naturalista tedesco Johann Andreas Naumann. Proprio grazie all'aiuto di Cristy il falco non sarà più in pericolo di estinzione e il paese si colorerà d'arcobaleno! Ma come? è tutto da scoprire!

Concludendo, questa fiaba, illustrata da Federica Gambacorta, che ne è anche la traduttrice del testo a fronte in lingua inglese, ed edita da Edizioni Magister, vuole comunicare che nella tutela dell’ambiente siamo tutte e tutti coinvolti, grandi e piccoli, e che ognuno e ognuna di noi può e deve fare qualcosa per rendere migliore il presente del pianeta in modo da garantire un futuro alle nuove generazioni.