Il film su Oppenheimer

Il regista Christopher Nolan racconta la figura storica del fisico statunitense a cui venne affidato compito di realizzare la prima bomba atomica. In ben tre ore racconta la sua vita, dalla celebrità fino alla persecuzione per aver avuto una crisi di coscienza.

Oppenheimer Fonte: Locandina del film Chiudi

"Quando penso che per noi è diventato un fatto ovvio e abituale che le ricerche fondamentali della fisica nucleare siano protette dal più rigoroso segreto, che i nostri laboratori siano pagati da autorità militari e sorvegliati come oggetti bellici; quando penso che cosa sarebbe stato delle idee di Newton e Copernico nelle stesse condizioni, non posso fare a meno di domandarmi se, cedendo i frutti delle nostre ricerche ai militari e senza pensare alle conseguenze, non abbiano per avventura tradito lo spirito della scienza (...) Io non prenderò più parte a progetti di guerra. Abbiamo fatto il lavoro del diavolo e adesso torniamo a quelli che sono i nostri veri compiti".

Queste sue parole rappresentano meglio di altre la crisi di coscienza di Robert Oppenheimer.

"Al di là di raccontare la storia della corsa allo sviluppo della prima bomba atomica, Oppenheimer mostra l’esperienza di J. Robert Oppenheimer (interpretato da Cillian Murphy), la sua angoscia per la creazione di un’arma potenzialmente in grado di distruggere la civiltà, e il clima politico che lo trasformò in un reietto accusato di essere un simpatizzante comunista", scrive Jeanne Dorin McDowell.

Il film è basato sulla biografia Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato (American Prometheus) di Kai Bird e Martin J. Sherwin.