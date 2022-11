Il 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti Umani, il Comitato 24hAssange propone di riunirsi in tanti luoghi del mondo per mandare pensieri di affetto, gratitudine, benessere e vicinanza a Julian Assange.

Riflessioni per Julian Assange nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani, 10 dicembre 2022 Autore: Dale Zaccaria Fonte: https://www.pressenza.com/it/2022/11/riflessioni-per-julian-assange-nella-giornata-internazionale-dei-diritti-umani-10-dicembre-2022/ Chiudi

L'idea è stata suggerita dagli attivisti australiani che lo scorso 15 ottobre hanno organizzato un presidio davanti all’ufficio del Primo Ministro a Sydney: perché non cogliere la Giornata Internazionale dei Diritti Umani, il 10 dicembre prossimo, per riunirsi in diversi luoghi del mondo, non importa se in tante o in poche persone, per elaborare collettivamente una riflessione, oppure fare della musica, recitare una poesie, girare un video... in breve, mandare un messaggio a un uomo prigioniero in una minuscola cella a Londra, facendogli arrivare un’ondata di benessere e di protezione.

Nel caso ci siano già eventi organizzati per quel giorno nella propria comunità a favore dei diritti umani, si può chiedere ai responsabili di inserire nel loro programma una iniziativa specifica per Julian Assange. Oppure si può organizzare una iniziativa specifica autonoma in un orario diverso.

Sarà possibile scrivere alla mail 24hAssange@proton.me per segnalare gli eventi con luogo, titolo, orario e mail di un responsabile. L'evento segnalato verrà inserito in una nuova mappa nel sito https://www.24hassange.org/it/calendario-mappa/, come per la maratona del 15 ottobre.

Dopo l’evento, sarà possibile far pubblicare, ad esempio su Pressenza, delle foto e una breve descrizione di quanto avvenuto.