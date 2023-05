Perché la liberazione di Julian Assange è fondamentale per il nostro futuro

In occasione della Giornata della libertà di stampa, lo scrittore Fabian Scheidler, vincitore nel 2009 del premio Otto Brenner Media per il giornalismo critico, ha tenuto un discorso per il rilascio di Julian Assange alla Porta di Brandeburgo a Berlino. Lo riportiamo qui.

Lo scrittore Fabian Scheidler mentre tiene un discorso per il rilascio di Julian Assange alla Porta di Brandeburgo a Berlino. Accanto a lui è Raja Valesca, l'attivista tedesca che, per prima nel mondo, ha cominciato a sedersi in un rettangolo disegnato in piazza col gesso e piccolo quanto la cella di Julian Assange a Belmarsh.

Viviamo in un mondo al contrario, un mondo perverso. Come giornalista, Julian Assange ha denunciato dei crimini di guerra. Ma nessuno dei criminali è mai stato accusato, né tanto meno condannato. Invece, la persona che ha rivelato i crimini è incarcerata da quattro anni in condizioni disumane nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra. Nils Melzer, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura dal 2016 al 2022, ha dichiarato che Assange viene torturato da questo trattamento.

Julian Assange non è stato accusato di alcun reato nel Regno Unito o altrove in Europa, né nel suo Paese d’origine, l’Australia. È detenuto solo perché gli Stati Uniti ne chiedono l’estradizione per affrontare le accuse previste da una legge draconiana sullo spionaggio della Prima Guerra Mondiale e per imprigionarlo per il resto della sua vita. Ma Assange non è una spia, è un giornalista e ha agito come tale. Se venisse estradato e condannato, si creerebbe un pericoloso precedente. In futuro ogni giornalista del mondo dovrebbe temere di essere imprigionato a vita come spia per aver rivelato i segreti sporchi dei governi. Sarebbe la fine della libertà di stampa così come la conosciamo.

Perché Julian Assange è in prigione? È in prigione per aver mostrato la verità sulle nostre guerre, in Iraq, in Afghanistan e altrove. Guerra e menzogna sono strettamente correlate. Le guerre non possono essere combattute senza menzogne perché la maggior parte delle popolazioni rifiuta queste guerre non appena ne conosce la verità. I governi non dicono la verità sulle guerre per principio, perché altrimenti perdono il sostegno della popolazione. Nemmeno i giornalisti embedded ci dicono la verità sulle guerre. Dopo il disastro della guerra del Vietnam per gli Stati Uniti, sono stati sviluppati vari concetti per consentire ai giornalisti di andare nei teatri di guerra solo embedded, accompagnati dai rispettivi militari. Lo abbiamo sperimentato in Iraq, lo abbiamo sperimentato in Afghanistan e altrove. Solo pochi giornalisti hanno avuto l’opportunità di guardare dietro le quinte. Per questo sono importanti le rivelazioni, sono importanti le fonti confidenziali, sono importanti i giornalisti come Julian Assange.

Denunciare la sporca verità sulle guerre, indipendentemente dalla parte che le combatte, è fondamentale affinché queste guerre non possano più essere condotte in futuro. Permettetemi di fare qualche esempio storico. Nella guerra del Vietnam, la denuncia di giornalisti coraggiosi, spesso citando fonti anonime o con l’aiuto di fughe di notizie, ha avuto un ruolo cruciale nel porre fine allo spargimento di sangue. Una delle tappe più importanti fu la storia rivelata da Seymour Hersh nel 1969 sui crimini di guerra a My Lai, in Vietnam.

All’epoca, le truppe statunitensi uccisero centinaia di civili, soprattutto donne e bambini, nel villaggio. Questa storia e le immagini che la ritraggono hanno contribuito in modo determinante a far cambiare il sentimento popolare contro la guerra. Un’altra importante rivelazione fu quella dei cosiddetti Pentagon Papers, che l’informatore Daniel Ellsberg pubblicò con l’aiuto di alcuni giornalisti. Essi dimostrarono che diversi governi statunitensi avevano sistematicamente mentito alla popolazione sulla guerra del Vietnam, sui motivi, sulla portata e sui metodi. Si scoprì che non solo il Vietnam era stato bombardato, ma anche il Laos e la Cambogia. In totale, si stima che in questa guerra siano morte da tre a quattro milioni di persone.

Questi rapporti e le fonti in gran parte anonime su cui si basavano hanno avuto un ruolo decisivo nel porre fine alla guerra. A ciò seguì la rivelazione dei programmi segreti utilizzati dalla CIA per spiare illegalmente i cittadini statunitensi. Queste rivelazioni, sempre ad opera di Seymour Hersh, portarono all’istituzione della cosiddetta Commissione Church nel 1975 per controllare i servizi di intelligence attraverso il Parlamento – un passo importante per preservare la democrazia. Abbiamo poi assistito a una nuova fase di guerre con l’inizio della cosiddetta guerra al terrorismo dopo l’11 settembre. Nel 2004, Seymour Hersh ha denunciato le pratiche di tortura degli Stati Uniti nella prigione irachena di Abu Ghraib.

“Perché non basta contare sull’apatia tedesca nei confronti di questa guerra”

Wikileaks e Julian Assange fanno parte di questa lunga tradizione. Nel 2010 e nel 2011, in gran parte sulla base delle informazioni di Chelsea Manning, Wikileaks ha rivelato tutta una serie di crimini dei nostri governi che hanno scosso il mondo. Tra questi c’era un documento che mostrava come la CIA avesse cercato di mobilitare i sentimenti in Germania e in Francia per la guerra in Afghanistan. Un titolo di questo documento è significativo: “Perché non è sufficiente contare sull’apatia dei tedeschi nei confronti di questa guerra”. L’obiettivo era quello di mobilitare le persone per un’espansione delle operazioni in Afghanistan attraverso informazioni manipolate.

Il cosiddetto “Collateral Murder Video” ha poi suscitato grande scalpore nell’opinione pubblica. Le registrazioni di suoni e immagini da un elicottero statunitense in Iraq hanno documentato come i soldati americani abbiano sparato ai civili, tra cui due giornalisti della Reuters, e come parlavano del modo migliore per uccidere queste persone. I sopravvissuti hanno cercato di salvare uno dei giornalisti, gravemente ferito, ma i soldati hanno sparato di nuovo all’uomo ferito finché non è morto. Nell’auto c’erano anche due bambini piccoli che sono stati colpiti e sono sopravvissuti gravemente feriti. Questo è solo un piccolo dettaglio di questa guerra. Ma l’indignazione mondiale che ne è scaturita dimostra cosa succede quando viene fuori la sporca verità sulle guerre. Allora il sostegno cala, allora le grandi narrazioni su queste guerre vanno in frantumi: che sono guerre buone, che sono guerre giuste, che sono combattute in nome di certi valori.

In seguito, Wikileaks ha pubblicato i registri della guerra afghana e di quella in Iraq, centinaia di migliaia di documenti che descrivono i crimini di guerra commessi dalle potenze occidentali e dai signori della guerra con cui hanno lavorato a stretto contatto. Infine, i Guantánamo Papers hanno mostrato all’opinione pubblica mondiale la brutalità con cui veniva gestita questa prigione di tortura. L’orrore della cosiddetta guerra al terrorismo è diventato pubblico anche grazie a Wikileaks.

Un giornalismo libero è indispensabile per prevenire guerre future

Perché Julian Assange è in prigione? Perché ha tolto la maschera all’ipocrisia dei discorsi sui valori occidentali e ha mostrato quanto sia brutale la realtà che si nasconde dietro di essi. Per questo è stato perseguitato e imprigionato, per questo è stato torturato, come dice Nils Melzer. Il coraggio di Julian Assange e di fonti come Chelsea Manning è stato fondamentale perché altri informatori e giornalisti osassero in seguito denunciare altre pratiche oscure dei nostri governi. Per esempio, Edward Snowden, che ha denunciato le pratiche di spionaggio della NSA e di altre agenzie.

Julian Assange ha subito un attacco massiccio dopo le sue rivelazioni, non solo da parte dei governi interessati, ma anche da parte di alcuni giornalisti. Un presentatore del canale televisivo americano Fox ha chiesto pubblicamente di sparargli. Il governo degli Stati Uniti, con l’aiuto del Regno Unito e della Svezia, ha infine fatto tutto il possibile per metterlo dietro le sbarre il più rapidamente possibile con vari pretesti.

La liberazione di Julian Assange è fondamentale per il futuro del giornalismo, della libertà di espressione, della democrazia e molto altro ancora. Un giornalismo libero è indispensabile per prevenire guerre future. Oggi ci troviamo in una situazione estremamente pericolosa. Si profila una nuova guerra fredda e anche calda tra i blocchi. La guerra in Ucraina minaccia di aggravarsi. Gli Stati Uniti e alcuni alleati minacciano una guerra contro la Cina. Si tratta di questioni di sopravvivenza per l’umanità, perché potrebbero portare a un confronto nucleare.

Abbiamo bisogno di più giornalisti come Julian Assange

La situazione è critica anche per un altro motivo. Con il cambiamento climatico, l’estinzione delle specie e altre catastrofi ecologiche, siamo a un pericoloso punto di svolta nel sistema Terra. Dobbiamo concentrare le nostre forze sociali per avviare una trasformazione socio-ecologica che impedisca la catastrofe climatica e ci permetta di vivere dignitosamente su questo pianeta per le generazioni a venire. Per questo, abbiamo bisogno di risorse, denaro e cooperazione internazionale per una trasformazione pacifica e non per la guerra.

Attualmente stiamo vivendo una nuova spirale di riarmo che ci avvicina a un confronto nucleare e allo stesso tempo ci priva dell’opportunità di porre fine al collasso ecologico. Una breve rassegna: Le cosiddette guerre al terrore, in Afghanistan, Iraq e altrove, sono costate complessivamente almeno 5.000 miliardi di dollari. Secondo Noam Chomsky e l’economista statunitense Robert Pollin, questa è all’incirca la cifra che sarebbe necessaria per un New Deal verde globale che porti a una svolta ecologica nell’agricoltura, nell’approvvigionamento energetico e nei trasporti e che crei allo stesso tempo maggiore giustizia sociale. Negli ultimi 20 anni questo denaro è stato destinato alle guerre invece che ai cambiamenti sociali di cui abbiamo disperatamente bisogno.

Per evitare che questo accada di nuovo, abbiamo bisogno di un giornalismo critico, libero e coraggioso. La recente fuga di notizie del Pentagono ha dimostrato che, secondo le valutazioni dell’esercito statunitense, la guerra in Ucraina non è vincibile per nessuna delle due parti nel prossimo futuro. Si tratta quindi di una situazione di stallo. Se questa guerra si prolungherà ulteriormente, altre migliaia di persone moriranno senza ottenere alcun vantaggio sostanziale per l’Ucraina. Questo dimostra ancora una volta che solo i negoziati possono porre fine a questa guerra.

In questa situazione, abbiamo più che mai bisogno di giornalisti che ci raccontino senza mezzi termini la realtà della guerra, che guardino dietro le facciate. Nel punto di svolta della storia umana in cui ci troviamo, abbiamo bisogno più che mai di una difesa del giornalismo libero e delle sue fonti.

