Una minaccia per il mondo? Non è il TPNW...

Alla vigilia dell’annuncio dei “secondi alla mezzanotte” scanditi dal Doomsday Clock, un lungo articolo pubblicato dal Bulletin of the Atomic Scientists a firma di Ivana Nikolić Hughes, Xanthe Hall, Ira Helfand e Mays Smithwick contesta quanto espresso, sempre nel Bulletin, da Zachary Kallenborn. No, non è il Trattato una minaccia per il mondo, semmai lo è la stessa dottrina della deterrenza nucleare! Qua l’articolo tradotto, (il testo originale). Nel popup in fondo alla pagina la lunga lista di chi ha contribuito alla redazione di questo importante documento.

Antinuclear activist march to mark the second anniversary of the entry into force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) in New York, January 20, 2023. - The TPNW, the first legally binding international agreement to prohibit nuclear weapons, entered into force on January 22, 2021. Fonte: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images Chiudi In un articolo profondamente fuorviante contenuto in questa pubblicazione, Zachary Kallenborn sostiene che il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) è una minaccia per l’umanità. Per costruire questa narrazione, Kallenborn non presenta semplicemente la deterrenza nucleare come una struttura stabile e utile per evitare guerre convenzionali. Piuttosto, va oltre le comuni argomentazioni sulla deterrenza per affermare che le armi nucleari frenano le guerre mondiali, il che consente alle nazioni di lavorare insieme per affrontare le minacce esistenziali. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità.

La deterrenza nucleare è un mito. La deterrenza nucleare implica che uno stato nazionale mantenga una credibile minaccia di ritorsione per scoraggiare l’attacco di un avversario. Ciò si basa su dimostrazioni di prontezza e capacità di utilizzare armi nucleari: una forma di bluff altamente pericolosa che, a sua volta, spinge le persone prese di mira ad aumentare i loro armamenti e la loro retorica. Attualmente stiamo assistendo a questo tipo di escalation tra diversi stati possessori di armi nucleari, che potrebbe sfociare in una guerra nucleare.

La deterrenza nucleare si basa sul fatto che i decisori si comportino sempre in modo razionale; anche se stati e partiti diversi valutano allo stesso modo valori, minacce e possibili conseguenze, i singoli leader non sempre si comportano in modo razionale. Durante le ultime settimane della sua presidenza, il comportamento di Richard Nixon fu così irregolare che James Schlesinger, il Segretario della Difesa, ordinò ai Capi di Stato Maggiore congiunti di ignorare qualsiasi ordine di utilizzare armi nucleari a meno che non fosse controfirmato da lui stesso e dal Segretario di Stato Henry Kissinger. Schlesinger non aveva l’autorità per farlo, e non è chiaro che le istruzioni sarebbero state eseguite se Nixon avesse ordinato l’uso di armi nucleari. Dopo la sconfitta elettorale del 2020, il comportamento di Donald Trump è stato così bizzarro da suscitare preoccupazioni simili nel generale Milley, presidente dei capi di stato maggiore congiunti. Ma i comportamenti preoccupanti non sono solo competenza dei leader statunitensi. Boris Eltsin, ad esempio, aveva un problema di alcol , e la recente retorica nucleare dei leader russi è stata, nella migliore delle ipotesi, preoccupante.

Tutti i leader sono capaci di prendere decisioni sbagliate, e lo stress di una crisi militare, durante la quale le decisioni potrebbero dover essere prese con un’intelligenza limitata o difettosa e in un arco di tempo molto compresso, aumenta la possibilità che un leader abbandoni la posizione razionale che le armi nucleari non dovrebbero mai essere usate e commettere un errore che sarebbe fatale per l’umanità.

Il presupposto generale della deterrenza nucleare è che l’esistenza delle armi nucleari possa continuare indefinitamente senza che nulla vada storto, portando all’aspetto più preoccupante della teoria: la mancanza di un piano B. Nelle parole di Melissa Parke, direttrice esecutiva della International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) , “La deterrenza nucleare potrebbe funzionare fino al giorno in cui non funzionerà più”. Cosa succede quando la deterrenza nucleare fallisce? Il problema è che è impossibile creare un piano per quel giorno. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) avverte dal 1945 che non può esserci una risposta umanitaria adeguata nemmeno a una singola esplosione di armi nucleari, per non parlare delle centinaia o migliaia che potrebbero essere utilizzate nei conflitti odierni. Contrariamente alla logica irrealistica della deterrenza, molte organizzazioni mediche e altri gruppi della società civile, compresi quelli di cui facciamo parte, sostengono, spesso da decenni, che la prevenzione è l’unica opzione praticabile.

La tesi secondo cui la deterrenza nucleare ha mantenuto il mondo al sicuro è semplicemente sbagliata. Numerosi incidenti ravvicinati e "quasi incidenti" suggeriscono fortemente il contrario. Dalle analisi accademiche a un semplice elenco di incidenti noti solo negli Stati Uniti, il messaggio è chiaro: siamo stati fortunati, piuttosto che intelligenti. Come ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres alla decima conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare del 2022, “la fortuna non è una strategia”.

Gli incidenti sfiorati e i quasi incidenti non hanno ancora portato alla guerra nucleare. Ma le armi nucleari sono state la causa della sofferenza umana per decenni. Oltre agli orrori di ciò che è accaduto a Hiroshima e Nagasaki , le armi nucleari hanno già danneggiato milioni di persone nel processo di sviluppo e test. In modo devastante, i governi detentori di armi nucleari hanno danneggiato i propri popoli, come il popolo del Kazakistan e degli Stati Uniti, e coloro a cui sono state affidate le cure, come gli indigeni dell’Australia, come i popoli indigeni dell’Australia, delle Isole Marshall, di Kiribati e Maohi Nui (Polinesia francese). Queste conseguenze umanitarie hanno fornito l’impulso all’azione prevista dagli articoli 6 e 7 del TPNW e da una risoluzione sulla giustizia nucleare recentemente adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Solo nel 2022, la spesa globale per le armi nucleari è stata di 83 miliardi di dollari , una somma che avrebbe potuto essere spesa meglio in programmi sociali e altre necessità. Tutti subiamo un danno quando i bisogni della società vengono ignorati a favore delle armi di distruzione di massa.

Ciò di cui il mondo ha bisogno per affrontare altre minacce esistenziali. Kallenborn ha ragione quando dice che il mondo deve affrontare altre minacce globali. E sebbene alcune di esse – proprio come le armi nucleari – abbiano il potenziale di spazzare via l’umanità, incluso l’impatto di un grande asteroide o l’emergere di una malattia infettiva, ciò che è completamente diverso nelle armi nucleari è che le abbiamo create noi, e possiamo quindi eliminarle. .

La maggior parte degli Stati nel mondo ha accesso alla conoscenza e moltissimi hanno accesso ai mezzi per costruire armi nucleari, ma non lo fanno. Questi stati si astengono dal farlo perché non vedono alcun valore nel possedere armi nucleari. Al contrario, riconoscono la minaccia posta dal possesso di armi nucleari. Inoltre, nell’ambito di qualsiasi piano di abolizione nucleare, anche attraverso il TPNW, dovrebbe essere messo in atto un processo verificabile per garantire che le armi nucleari esistenti siano state eliminate e che non ne vengano sviluppate di nuove, con un’autorità internazionale competente incaricata di questo processo chiave. È in corso un lavoro significativo sulla verifica attraverso il sistema di monitoraggio internazionale dell’Organizzazione del trattato sul divieto totale degli esperimenti nucleari ( IMS della CTBTO ), l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ( AIEA ) e il gruppo consultivo scientifico ( SAG ) del TPNW, formato lo scorso anno.

L’eliminazione di tutte le armi nucleari e un simultaneo sistema internazionale di verifica e monitoraggio darebbero luogo a uno scenario molto migliore di quello in cui ci troviamo oggi. Anche una situazione ipotetica in cui una nazione imbrogliasse per fabbricare alcune armi dopo la loro totale eliminazione sarebbe molto meno pericolosa di quella in cui ci troviamo oggi con un attuale arsenale globale di circa 12.500 testate , che potrebbero distruggere il mondo ancora e ancora.

Il cambiamento climatico è, come la guerra nucleare, una minaccia esistenziale di grande urgenza, poiché i suoi effetti sono devastanti e potrebbero rendere inabitabili intere regioni del pianeta. In aggiunta a ciò, il cambiamento climatico sta già esacerbando i conflitti a causa dell’aumento della scarsità di cibo e dei disastri naturali che spostano le popolazioni e paralizzano le economie. Questi impatti peggioreranno con il tempo. Combinata con le armi nucleari, questa instabilità regionale e globale rappresenta senza dubbio la più grande minaccia per l’umanità, come il Bulletin ha ripetutamente chiarito con gli aggiustamenti orari del suo Doomsday Clock . Al momento della stesura di questo articolo, l’orologio segna solo 90 secondi a mezzanotte.

L’inverno nucleare si riferisce al fatto che anche una guerra nucleare regionale limitata, come quella tra India e Pakistan, scatenerà uno sconvolgimento climatico globale e una carestia catastrofica. Kallenborn allude a questa potenziale minaccia ma cerca di minimizzare l’importanza degli studi sull’inverno nucleare affermando che esiste una significativa differenza di opinioni su questo pericolo nella comunità scientifica. Si spinge anche oltre, avvertendoci che tali studi sono motivati ​​da “pregiudizi e programmi politici”. In effetti, l’unico studio recente del Laboratorio di Los Alamos che minimizza la portata del cambiamento climatico dovuto alla guerra nucleare potrebbe essere motivato da un’agenda diversa dalla scienza; questo studio è stato completamente confutato . Incredibilmente, Kallenborn propone che la risposta alla minaccia della carestia nucleare globale dovrebbe consistere nell’accumulare abbastanza cibo per nutrire miliardi di persone per diversi anni e cita l’esempio del tutto inappropriato del ponte aereo di Berlino del 1948 come il tipo di sforzo necessario.

La cooperazione globale, e non le minacce di annientamento, deve essere la base per affrontare tutte le minacce esistenziali. Viviamo su un bellissimo pianeta con una serie di sfide naturali e create dall’uomo che ci richiedono di allontanarci dai nostri atteggiamenti contro di loro e invece di cooperare collettivamente per raggiungere la sicurezza globale per tutti gli esseri umani nella nostra casa comune. A tal fine, non dobbiamo normalizzare i conflitti violenti sui campi di battaglia e le minacce di distruggerci a vicenda. Invece, la competizione tra stati dovrebbe essere riservata ai campi sportivi e di atletica, agli affari e al commercio, e al perseguimento di risultati scientifici e artistici.

La verità sul trattato sulla messa al bando del nucleare. Probabilmente, le più grandi falsità diffuse da Kallenborn ruotano attorno allo stesso TPNW. Innanzitutto, il trattato non è una soluzione rapida che porterà all’improvvisa abolizione delle armi nucleari. Piuttosto, il trattato è uno strumento che stabilisce una norma giuridica, che porterà ad un processo che porterà all’eliminazione delle armi nucleari. Il percorso da intraprendere per raggiungere questo obiettivo affronterà, di per sé, il problema dei conflitti tra grandi potenze e regionali, nonché di un disarmo sicuro.

Si sostiene comunemente che la deterrenza nucleare abbia impedito lo scoppio di una guerra nucleare. Ma durante la Guerra Fredda siamo arrivati ​​più volte sull’orlo della guerra nucleare, anche durante la crisi missilistica cubana , e questa affermazione sulla deterrenza ignora completamente il ruolo degli accordi internazionali nel ridurre le tensioni e prevenire un conflitto nucleare. Il processo di creazione di strumenti di controllo degli armamenti e di disarmo stabilisce strutture per riconquistare fiducia e verifica. A questo proposito, l’ultimo decennio ha visto un’erosione dell’architettura del disarmo, ad eccezione del TPNW. Allo stato attuale, presto potremmo non avere più freni alla corsa agli armamenti.

Come afferma lo stesso Kallenborn, “il modo migliore per ridurre i rischi di una guerra nucleare è garantire in primo luogo che non accada mai”. Questa è proprio l’intenzione e la motivazione di tutti i 122 stati che hanno negoziato il TPNW nel 2017 e di un numero ancora maggiore di stati che da allora hanno votato a sostegno del trattato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. I nove possessori di armi nucleari e i loro alleati sono quelli che devono dimostrare che esiste una ragione convincente, o addirittura un diritto, per tenere il resto del mondo in ostaggio delle loro armi nucleari. Kallenborn afferma che se le armi nucleari verranno eliminate, le grandi potenze scateneranno la Terza Guerra Mondiale. Di fatto, il processo di eliminazione di queste armi creerà le condizioni necessarie per un rapporto più cooperativo tra le grandi potenze, eliminando la questione più pericolosa che le divide.

La verità sulla messa al bando del nucleare è enunciata nel testo del trattato stesso, ma anche nella Dichiarazionerecentemente adottata che è stata il risultato del Secondo Incontro degli Stati Parte del TPNW, tenutosi a New York alla fine dell’anno scorso. La Dichiarazione evidenzia la ragion d’essere del divieto, nonché la via da seguire.

L’abolizione è l’unica strada ragionevole. Le armi nucleari e le attuali politiche sulle armi nucleari sono, nelle parole del defunto attivista per la pace e il disarmo nucleare Daniel Ellsberg, “vertiginosamente folli e immorali”. Mirare esclusivamente a ridurre il danno o la possibilità di danno che le armi nucleari potrebbero causare, piuttosto che far parte di un processo per abolirle, semplicemente non è sufficiente. Immaginate se gli oppositori della schiavitù avessero mirato non ad abolire la schiavitù, ma a rendere la vita un po’ migliore per le persone schiavizzate? In definitiva, la questione dell’abolizione del nucleare non è solo una questione morale, ma esistenziale. Se non aboliamo le armi nucleari, saranno loro ad abolire noi. John F. Kennedy lo affermò alle Nazioni Unite più di 60 anni fa. Diamo ascolto alle sue parole il più presto possibile e, in modo critico, prima che sia troppo tardi.