Nuclear Winter, the worse will happen

Ragionando sugli effetti di un conflitto nucleare arrivano subito alla mente le conseguenze immediate o nel breve periodo: ustioni incurabili, contaminazione radioattiva, sofferenze atroci dei sopravvissuti e fino alla morte.

Ma quello che accade dopo è conseguenza non delle radiazioni ma dell’enorme calore sprigionato dalle esplosioni. Immaginiamo milioni e milioni di volte quanto una grande eruzione vulcanica può generare.

What Happens AFTER Nuclear War? Un video animato, efficace nella sua semplicità e rigorosa descrizione, supportato dall’organizzazione Open Philantrophy (vedi nel dettaglio su https://sites.google.com/view/sources-nuclear-winter).

“Una bomba nucleare è l’esplosione più devastante mai creata.

Una bomba può porre fine immediatamente a decine di migliaia di vite, centinaia di migliaia attraverso le conseguenze radioattive. Tuttavia, la parte peggiore verrà dopo: un inverno nucleare che potrebbe ucciderne miliardi, portando potenzialmente al completo collasso della nostra civiltà. In un inverno nucleare non ci sono vincitori, ma solo perdenti che muoiono di fame.”