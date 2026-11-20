L'N-1, poi ZPG-1, primo esemplare dell'ultima serie di dirigibili operativi dell'US Navy Fonte: This file is a work of a sailor or employee of the U.S. Navy, t

Dagli anni venti del nuovo secolo, palloni aerostatici militari ricompaiono in cielo dopo un'eclisse di 50 anni: non si rivedevano dai tempi della Guerra fredda. Palloni di ricognizione cinesi furono osservati sul Giappone nel 2019, 2020 e 2021 e particolare attenzione attirò il pallone di sorveglianza cinese individuato il 3 febbraio 2023, dopo che aveva attraversato ad alta quota Canada e Stati Uniti. Fra dicembre 2023 e gennaio 2024, prima delle elezioni presidenziali taiwanesi, molti palloni cinesi sorvolarono l'isola ad altezze fra 6 e 8 km, passando direttamente su importanti installazioni militari e basi aeree.

Lo scorso 13 ottobre, l'esercito degli Stati Uniti ha confermato il dispiegamento simultaneo di decine di palloni autonomi in Medio Oriente "a supporto di missioni operative sotto il Comando centrale degli USA, ampliando la capacità [dell'esercito] di impiegare sistemi persistenti ad alta quota in un teatro militare attivo". Gli USA hanno in corso significativi programmi militari per "sistemi più leggeri dell’aria" stratosferici.

Accanto a questi nuovi impieghi di spionaggio e sorveglianza, nella guerra in Ucraina si stanno sviluppando palloni per missioni militari sia difensive che oﬀensive.

Una storia plurisecolare

La prima volta che un aerostato apparve al di sopra di un campo di battaglia fu il 26 giugno 1794, a Fleurus in Belgio, nel conflitto fra le truppe rivoluzionarie francesi e le forze d'Austria, Hannover, Inghilterra e Olanda. Durante la battaglia l'esercito francese si servì di un pallone a idrogeno (l'Entreprenant) sul quale avevano preso posto osservatori per fornire informazioni immediate sullo schieramento e sugli spostamen del nemico, nonché sugli eﬀetti dell'artiglieria.

Il primo bombardamento aereo fu tentato il 2 luglio 1849 dagli austriaci contro la Repubblica di San Marco, con mongolfiere armate di bombe incendiarie collegate a micce a tempo che avrebbero dovuto lasciar cadere l'esplosivo esattamente quando i palloni fossero giunti sopra Venezia. Tuttavia il vento respinse i palloni verso le linee austriache, facendo fallire il tentativo.

Durante la guerra civile americana (1861-1865), i palloni aerostatici furono ampiamente utilizzati sia dalle forze dell’Unione che da quelle confederate. L’esercito dell’Unione istituì il Balloon Corps, impiegando palloni a idrogeno per la ricognizione sulle posizioni nemiche. Questi palloni erano vincolati a terra e collegati tramite linee telegrafiche, per fornire informazioni in tempo reale; fornirono un vantaggio significativo in varie battaglie. Le forze confederate tentarono di contrastare questo vantaggio, ma faticarono a reperire le risorse necessarie per sviluppare un'analoga forza aerostatica.

Il rischio dell'impiego di palloni come bombardieri volanti fu dibattuto nelle Conferenze dell’Aia: nel 1899 fu adottata la Dichiarazione (IV,1) "concernente il divieto di lanciare proiettili ed esplosivi da palloni aerostatici: la presente dichiarazione stabilisce che, per un periodo di cinque anni, in qualsiasi guerra tra le Potenze firmatarie, non siano lanciati proiettili o esplosivi da palloni aerostatici o mediante altri nuovi mezzi di natura analoga". La Dichiarazione fu ratificata da tutte le principali potenze, ad eccezione del Regno Unito e degli Stati Uniti. UK, USA e la Cina ratificarono la Dichiarazione (XIV) della Convenzione della seconda Conferenza dell’Aia (1907), che vieta il lancio di proiettili ed esplosivi da palloni aerostatici, estendendo le disposizioni della Dichiarazione (IV,1) del 1899 fino alla conclusione della terza Conferenza di pace, inizialmente prevista ma mai tenutasi.

Nella prima guerra mondiale, i palloni aerostatici costituirono un elemento fondamentale della ricognizione militare, ampiamente utilizzati sia dagli Alleati che dagli Imperi centrali per monitorare le trincee nemiche e dirigere il fuoco dell'artiglieria. Spesso vincolati a terra e dotati di linee telefoniche, offrivano un punto di osservazione elevato per individuare i movimenti del nemico. Per contrastarne l'efficacia, le forze avversarie svilupparono aerei e armi incendiarie specificamente progettati per distruggere i palloni. Nonostante la loro vulnerabilità agli attacchi aerei, i palloni continuarono a servire come strumenti essenziali di ricognizione per tutta la durata del conflitto.

US Marine Corps barrage balloons, Parris Island, South Carolina, in May 1942 Autore: Alfred T. Palmer Fonte: US Marine Corps barrage balloons, Parris Island, South Carolina, in May 1942

La seconda guerra mondiale segnò un cambiamento nell'uso militare dei palloni. Sebbene i palloni da osservazione fossero ancora impiegati, i palloni di sbarramento divennero un elemento di spicco della difesa aerea, sia degli Alleati che delle potenze dell'Asse. Questi grandi palloni vincolati al suolo venivano schierati sopra le città, le installazioni militari e le navi da guerra per ostacolare gli aerei nemici. Con una "coda" di cavi d'acciaio erano in grado di impigliare e danneggiare i velivoli, rendendo più difficili i bombardamenti a bassa quota.

Durante la battaglia d'Inghilterra, ad esempio, la Gran Bretagna schierò migliaia di palloni per proteggere i luoghi strategici dai bombardieri tedeschi.

Tra il novembre 1944 e l’aprile 1945, il Giappone impiegò bombe a pallone (Fu-Go) per attaccare gli Stati Uniti sfruttando le intense correnti occidentali che potevano sospingere palloni leggeri per 8000 km attraverso il Pacifico in circa tre o quattro giorni. Ogni pallone Fu-Go del diametro di circa 10 metri era realizzato in carta leggera o in seta gommata ed era riempito di idrogeno; dotato di bombe incendiarie e di esplosivo ad alto potenziale, aveva l'obiettivo di produrre incendi. Un sistema di controllo automatico consentiva al pallone di regolare la propria quota.

Degli oltre 9000 Fu-Go lanciati, solo circa 300 risultano documentati come arrivati in Nord America, con scarsi risultati (comunque con almeno 6 vittime). Il governo statunitense censurò le notizie degli attacchi, per evitare il panico e per non fornire al Giappone informazioni sull’efficacia dei palloni.

Durante la prima fase della Guerra fredda (anni 1950-70) gli USA lanciarono dalla Germania Ovest centinaia di palloni ad alta quota (decine di km) per la sorveglianza fotografica dell'Unione Sovietica e dell'Europa orientale (Progetto Genetrix), sfruttando i venti in quota che in Europa centrale soffiano prevalentemente da ovest a est. In risposta, nel 1956 l'Unione Sovietica istituì l'Ufficio di progettazione Dolgoprudny per sviluppare velivoli dedicati all'intercettazione dei palloni. L'entrata in servizio dei satelliti-spia pose fine all'impiego di palloni, che avevano prestazioni decisamente inferiori.

Palloni nella guerra in Ucraina

Nella guerra in Ucraina, entrambi i belligeranti fanno ricorso in modo crescente a palloni per scopi militari.

La Russia impiega ampiamente intorno a obiettivi strategici ucraini diverse configurazioni di piccoli palloni dotati di riflettori radar per attivare i sensori della difesa antiaerea ucraina. Facendo entrare in funzione i radar della difesa aerea avversaria si ottengono informazioni preziose sulle capacità dei radar e sulla disposizione generale di tali sistemi, informazioni che possono poi essere utilizzate per colpirli oppure semplicemente per evitarli. Se poi le forze antiaeree decidono di intervenire per abbattere i palloni, devono impiegare contro tali esche, di basso costo e sacrificabili, preziose armi, più vantaggiosamente destinate a operazioni contro aerei o missili.

L’Ucraina usa palloni aerostatici fin dall’inizio della guerra con la Russia. A maggio 2026 è stato riferito che il Paese ne aveva lanciati oltre 1000 in territorio russo nei sei mesi precedenti, approfittando dei venti che soﬃano prevalentemente da ovest a est. I palloni possono sganciare bombe, distrarre le difese aeree e fungere da ripetitori radio, per trasmettere comandi a droni che altrimenti sarebbero fuori portata.

Di recente l’Ucraina ha sperimentato una variante di quest’ultimo impiego, usando i palloni come vettori dei droni stessi: andati alla deriva con il vento fino a un centinaio di km, lanciano il drone da quota elevata (fino a 18 km di altezza), permettendogli di planare ancora più lontano prima di dover accendere i motori.

Secondo fonti ucraine, a maggio scorso i soldati ucraini avrebbero impiegato un pallone per trasportare un drone Hornet per circa 42 km prima di rilasciarlo a 8 km di altezza. L'Hornet è un velivolo d’attacco guidato dall’intelligenza artificiale, lungo poco più di due metri; in tale operazione, durante il trasporto con il pallone consumò solo il 5% della batteria per le funzioni elettroniche di servizio, restando quasi completamente carico per la missione. Il raggio d'azione di un Hornet lanciato da terra è di circa 150 km; il trasporto col pallone può permettere anche il raddoppio della sua distanza operativa.

I droni Hornet vengono impiegati per colpire le arterie di rifornimento militare russe nella regione di Donetsk, prendendo di mira depositi, convogli corazzati e infrastru:ure elettriche fino a 160 km dietro la linea di contatto.

Progetti americani con palloni stratosferici

Gli esperti di questioni militari sostengono che Cina, Russia e Stati Uniti stanno dedicando particolare attenzione ai palloni stratosferici come strumenti particolarmente efficienti per una varietà di impieghi militari, sia in pace che nella prospettiva di conflitti. Mentre non sono disponibili informazioni accessibili sui programmi cinesi e russi, alti ufficiali americani hanno dato indicazioni sui progetti del loro esercito in corso di sviluppo.

Da almeno sei anni l’esercito americano considera sciami di piattaforme stratosferiche con palloni di una varietà di dimensioni come parte della propria visione di una nuova architettura di sensori persistenti e multilivello e del loro possibile impiego per lanciare droni e altri "effetti".

La stratosfera si estende indicativamente da circa 10 a 50 km, e costituisce la zona di transizione tra lo strato aereo e il dominio spaziale. Questo spazio operativo garantisce una certa persistenza e un’ampia copertura di un’area, offrendo capacità simili a quelle spaziali in termini di carichi utili, ma consentendo anche di sfruttare la notevole capacità di penetrazione di un pallone stratosferico sul territorio avversario.

Il principale vantaggio oﬀerto dai moderni palloni ad alta quota è la loro capacità di essere dispiegati in modo persistente per giorni, settimane o persino mesi; pannelli solari possono generare l'energia elettrica necessaria per mantenere il funzionamento degli apparati operativi.

I modelli oggi disponibili sono in grado di conservare la postazione nonostante i venti prevalenti mediante variazioni di quota, dopo aver raggiunto con precisione un’area operativa assegnata.

Oltre alla loro capacità di permanenza, le quote a cui operano questi palloni (fra 18 e 32 km) garantiscono un’eccellente visuale al radar, telecamere e altri sensori, in tutte le direzioni e su aree molto vaste. I palloni ad alta quota sono anche impiegabili come piattaforme di ritrasmissione delle comunicazioni, per il rilevamento elettronico e per l’attacco elettronico.

Tenuto conto dello sviluppo attuale dei sistemi anti-satellite e il rischio posto alle comunicazioni satellitari, i palloni possono essere predisposti come struttura complementare o sostitutiva per le comunicazioni.

Da una quota sopra i 18 km, gli aerostati oﬀrono la possibilità di osservare determinate aree interdette pur rimanendo nello spazio aereo internazionale e mantenendosi a distanza da potenziali minacce, dato che a tali quote i palloni sono diﬃcili da colpire, a meno che gli avversari non ricorrano ai sistemi più avanzati, come aerei di quinta generazione o costosi missili intercettatori antimissile.

I palloni previsti sarebbero dotati del Link 16, un sistema di comunicazione tattca della NATO, che consente alle forze dell'alleanza di trasmettere e scambiare senza soluzione di continuità dati in tempo reale sulla situazione operativa.

Poiché è presumibile che anche i progetti cinesi e russi abbiano caratteristiche analoghe, lo sviluppo degli aerostati stratosferici bellici ci pone di fronte alla militarizzazione di un'ulteriore fascia dell'atmosfera, verso un controllo globale del nostro pianeta, dalle profondità oceaniche percorse da sommergibili nucleari allo spazio esterno percorso da una panoplia di satelliti per una varietà di impieghi militari.

La ricomparsa, dopo mezzo secolo, di palloni aerostatici per operazioni belliche ci conferma la persistenza delle tecnologie militari: un'arma viene radiata solo se diventano disponibili, per impieghi analoghi, sistemi ancora più letali o globalmente più eﬃcienti.

La storia ci ricorda che anche trattati che appaiono solidi non sono in grado di garantire in modo definitivo il bando di un'arma, quando questa possa apparire insostituibile per un impiego considerato importante per "la sicurezza" di un paese. Abbiamo visto nel corso del 2025-2026 che la Polonia, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia e la Finlandia si sono ritirate dal trattato di Ottawa, che pure avevano sostenuto, per poter disporre ed eventualmente impiegare mine antipersona. Il ritiro è previsto dall'articolo 20 del trattato "come esercizio della sovranità nazionale" dei paesi parte, ed è una norma presente in tutti i trattati internazionali.

Ancora più delicata e dalle prospettive più drammatiche è la crescente diﬀusione dell'interesse per opzioni nucleari militari nell'opinione pubblica e in ambienti politici di paesi membri del Trattato di non proliferazione (NPT). Il raﬀorzamento di tali pulsioni in Polonia, Germania, Giappone e Corea del Sud, oltre che in Arabia Saudita e in Iran, può rivelarsi fatale per il NPT, l'unico trattato quasi universale contro la proliferazione e per il disarmo nucleari.