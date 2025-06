Piemonte No Riarmo

In Piemonte sono presenti diverse basi e caserme militari, oltre a poligoni di tiro e fortificazioni storiche, che rappresentano nodi importanti della presenza militare italiana sul territorio. Tra queste, spicca lo stabilimento di Cameri, in provincia di Novara, dove si assemblano gli F35.

Le principali basi militari piemontesi

Tra le strutture dell’Esercito Italiano si segnalano:

Caserma "Tabor" a Bardonecchia (TO)

Caserma "Cordero di Montezemolo" a Cuneo (CN)

Complesso Militare di Lenta a Vercelli (VC)

Caserma "Scalise" a Vercelli (VC)

Caserma "Valentino Babini" a Bellinzago Novarese (NO), sede del Reggimento "Nizza Cavalleria"

L’aeroporto militare di Venaria Reale (TO) è un’altra importante infrastruttura militare, mentre numerosi poligoni di tiro sono distribuiti nelle province di Torino, Cuneo, Biella e Novara.

Non mancano fortificazioni storiche come la Fortezza di Fenestrelle e il Forte Pramand a Oulx, testimonianze della lunga tradizione militare piemontese.

Cameri: il cuore dell’assemblaggio aereo militare in Italia

L’aeroporto militare di Cameri (Novara) rappresenta oggi uno dei poli più rilevanti per l’industria aeronautica militare italiana e europea. Qui si svolge l’assemblaggio finale e il collaudo degli aerei F-35, il caccia multiruolo di quinta generazione sviluppato nell’ambito del programma internazionale guidato dagli Stati Uniti, di cui l’Italia è partner principale.

Inoltre, Cameri è collegata a stretto giro con lo stabilimento di Caselle Torinese, dove si sviluppano, producono e assemblano i velivoli militari Eurofighter Typhoon, il caccia multiruolo di quarta generazione frutto della collaborazione tra Germania, Regno Unito, Italia e Spagna. In particolare, in Italia la società Leonardo partecipa per circa il 36% al programma Eurofighter, occupandosi di componenti chiave come l’ala sinistra (realizzata a Caselle) e altre parti strutturali. L’assemblaggio finale degli Eurofighter avviene proprio negli stabilimenti di Caselle, mentre a Cameri si concentra l’assemblaggio e la manutenzione degli F-35, con una linea di produzione unica a livello europeo.

Questa sinergia industriale rende il Piemonte un nodo cruciale per la produzione e il mantenimento di velivoli militari di ultima generazione, con un impatto occupazionale significativo (oltre 4.000 addetti tra Torino, Caselle e Cameri) e un ruolo strategico nelle politiche di difesa italiane ed europee.