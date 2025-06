Veneto No Riarmo

Coordinamento No Riarmo

La presenza militare statunitense a Vicenza è stata fortemente contestata e ha visto l’opposizione di comitati e cittadini. Vi è poi la base di Istrana, vicino a Treviso, con caccia Eurofighter, coinvolti in scenari NATO di “difesa avanzata” nell'Est Europa.

Base militare statunitense e NATO. Sede della 173rd Airborne Brigade, unità di pronto intervento per operazioni in Europa, Medio Oriente e Africa. Funziona anche come quartier generale della SETAF (Southern European Task Force). Ospita circa 2.000 tra militari e civili americani.

Struttura ampliata e modernizzata degli Stati Uniti, integrata con la Caserma Ederle. Fornisce capacità operative e logistiche avanzate, impiegata per operazioni strategiche NATO/USA.

Base operativa dell’Aeronautica Militare Italiana. Sede del 51º Stormo e del 132º Gruppo Caccia-Bombardieri Ricognitori, equipaggiato con caccia Eurofighter Typhoon. Classificata come MOB (Main Operating Base), svolge missioni di difesa aerea e supporto alle operazioni terrestri.

Presenza militare statunitense a Vicenza, fortemente ampliata negli anni, con un impatto su sovranità, ambiente e sicurezza locale. Contestata la funzione interventista della 173ª Brigata e l’aumento delle esercitazioni NATO.

Espansione di Camp Del Din, costruito nonostante l’opposizione di comitati e cittadini.

Operatività della base di Istrana con caccia Eurofighter, coinvolti in scenari NATO di “difesa avanzata” (Est Europa) e potenzialmente in missioni offensive.