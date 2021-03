Ecodidattica, una rete di scuole per la sostenibilità ambientale

Ultimo giorno degli esami di Stato

Adesso che ci salutiamo, rimarrete nei miei ricordi così, come un gruppo di ragazzi speciali, ognuno per quello che di meglio poteva dare. Siatelo anche per il vostro futuro che vi auguro pieno di soddisfazioni. La vita non vi deluda.

22 giugno 2020 - Alessandro Marescotti