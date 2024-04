Presentazione del libro "Mamme ribelli" al Righi

Un appello alla salvaguardia ambientale per il 22 aprile

Insieme possiamo lavorare per un futuro più sostenibile in cui le immense risorse impegnate per la guerra siano riconvertite verso la protezione e la bonifica dell'ambiente. Celebrando la Giornata Mondiale della Terra, rinnoviamo il nostro impegno verso un mondo più pacifico e più verde.

21 aprile 2024 - Redazione PeaceLink