Programma formativo per l'educazione ambientale a Taranto

Programma Didattico di Preparazione a Fridays For Future del 19.4.2024 e alla Manifestazione 23.4.2024

Obiettivo Generale

Il programma mira a educare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e le associazioni sui cambiamenti climatici, il rischio di conflitti globali e l'importanza dell'Agenda ONU 2030. Si intende anche affrontare la questione dell'inquinamento, in particolare il caso dell'ILVA e i picchi di benzene, fornendo conoscenze concrete e incoraggiando azioni di cambiamento.

Unità di Apprendimento

1. Introduzione ai Cambiamenti Climatici

- Obiettivi. Comprendere le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta.

- Attività. Presentazione interattiva con dati scientifici, video educativi e discussioni di gruppo.

- Risultati Attesi. Gli studenti acquisiscono una comprensione approfondita dei cambiamenti climatici e della loro rilevanza per il futuro del pianeta.

2. Impatto dei Conflitti Globali sui fondi da destinare alla transizione ecologica

- Obiettivi. Esplorare come i conflitti globali possono accelerare o rallentare la transizione ecologica. Comprendere le connessioni fra ecologia e guerra.

- Attività. Casi di studio, analisi di articoli e dibattiti guidati. Analisi della questione delle terre rare.

- Risultati Attesi. Gli studenti riconoscono l'interconnessione tra conflitti globali, transizione ecologica e cambiamenti climatici, comprendendo l'urgente necessità di soluzioni pacifiche per accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni.

3. L'Agenda ONU 2030 e la sua importanza

- Obiettivi. Approfondire la conoscenza sull'Agenda ONU 2030 e il suo ruolo nella mitigazione dei cambiamenti climatici.

- Attività. Presentazione delle principali iniziative dell'Agenda 2030, discussione guidata sulle sfide e opportunità.

- Risultati attesi: Gli studenti esplorano l'importanza dell'Agenda ONU 2030 nel perseguire obiettivi sostenibili e affrontare le crisi globali (surriscaldamento globale, cambiamenti climatici).

4. Analisi dell'inquinamento. ILVA, emissioni di CO2 e picchi di benzene

- Obiettivi. Esaminare specificamente l'inquinamento derivante dalle attività industriali e i suoi effetti sulla salute e sull'ambiente.

- Attività. Visita virtuale della piattaforma di analisi dati Ominiscope, acquisire competenze per comprendere i dati sulla qualità dell'aria, discussione su soluzioni e azioni. Conoscenza delle emissioni di CO2 dell’ILVA e delle centrali termoelettriche.

- Risultati attesi. Gli studenti comprendono le complesse implicazioni della CO2, dell'inquinamento industriale e sono motivati ad agire per promuovere cambiamenti positivi.

5. Transizione ecologica e sviluppo sostenibile per Taranto

- Obiettivi. Esaminare l'Agenda ONU 2030 e individuare gli obiettivi che possono realizzare a Taranto uno sviluppo sostenibile e la transizione ecologica dall'industria pesante ad attività green.

- Attività. Analisi del Piano Taranto che prevede un percorso di transizione ecologica. Ricerca su casi di transizione ecologica nel mondo da attività inquinanti a forme di sviluppo sostenibili.

- Risultati attesi. Gli studenti sono motivati a compiere ricerche, a sviluppare competenze innovative e ad aprire la propria visuale a nuove prospettive per il loro futuro.

Competenze

- Saper ricercare e organizzare l'informazione

- Saper collegare le conoscenze mediante mappe concettuali

- Saper lavorare in gruppo con software di condivisione

- Saper affrontare i problemi con un'ottica interdisciplinare

- Saper analizzare la complessità e acquisire metodologie per valutare e risolvere i problemi (esempio: valutazione costi/benefici e SWAT Analysis)

- Saper collegare la cittadinanza attiva (agire localmente) alla cittadinanza globale (pensare globalmente).



Attività concrete

1. Creazione di un Padlet (bacheca digitale).

2. Partecipare alla manifestazione del 19 aprile (Fridays For Furure).

3. Partecipare alla manifestazione del 23 aprile (Onda del futuro).

4. Partecipazione alla manifestazione del 1 giugno (Cosimo Semeraro).

5. G7 in Puglia.

6. Organizzazione di una campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e l'Agenda ONU 2030 all'interno della scuola o della comunità.

7. Partecipazione a manifestazioni pacifiche per richiamare l'attenzione sulle questioni ambientali e sociali.

8. Coinvolgimento in progetti di volontariato ambientale (service learning).

9. Promuovere nella scuola attività educative ambientali e di educazione alla cittadinanza attiva (rete Ecodidattica).

10. Collaborazione con associazioni per condurre ricerche e promuovere azioni concrete per affrontare l'inquinamento industriale. Ad esempio Wwf Taranto e PeaceLink.

11. Attività con la professoressa Enza Tomaselli.

12. Alternanza scuola lavoro con attività ambientaliste. Come nel Ferraris con Sustain.

Questo programma didattico mira a fornire una base di conoscenze e ad incoraggiare azioni concrete per affrontare le sfide ambientali e sociali attuali.