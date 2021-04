L'Eco del Maria Pia

Nato nel 1915, è morto il 20 ottobre 2012

Rendendosi conto di quanto la produzione di plastica inquinasse la Terra, la sua preoccupazione per l'ecologia crebbe e si unì a un fervente impegno per la pace. Nel 1969, alla Conferenza UNESCO, McConnell propose un evento globale per celebrare la bellezza della Terra e per promuovere la pace.

22 aprile 2021 - Alessandro Marescotti