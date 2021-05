"Educhiamo al futuro"

Una sequenza di immagini senza testo, ma capaci di veicolare un messaggio universale, per un Pianeta da tutelare, in cui ci sia posto per tutti gli esseri viventi. Un video capace di trasmettere emozioni e soprattutto speranza e impegno. Questo è il video che Ecodidattica utilizzerà per presentare la propria mission a tutte le scuole italiane che vogliano far parte della rete (1).

Si ringrazia Leonardo Dalessandri per le immagini messe a disposizione.

Ecodidattica Autore: Alessandro Marescotti Chiudi

Dalessandri è un filmmaker visionario di fama internazionale (2) capace di raccontare con la forza delle immagini storie coinvolgenti e piene di fascino.