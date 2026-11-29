Pamela Cobas, Mercedes Roxana Figueroa e Andrea Amarante sono morte tra le fiamme

Argentina: sentenza storica contro il reato di lesbicidio Fonte: https://agenciapresentes.org/

6 maggio 2024, Barracas, zona sud di Buenos Aires. Pamela Cobas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante e Sofía Castro Riglos sono due coppie che si trovano nella loro casa, una modesta stanza ricavata in una pensione economica, quando, all’improvviso, l’abitazione viene incendiata dal lancio di una bomba molotov. Le prime tre donne muoiono, bruciate, tra le fiamme che divampano. La quarta, Sofía Castro Riglos, riesce a sopravvivere e, tuttora, sta compiendo un doloroso, quanto necessario, percorso di recupero sia a livello fisico sia sotto l’aspetto psicologico.

Fin dall’inizio si comprende subito che alla base dell’attacco dell’uomo che lanciato l’ordigno, Justo Barrientos, un vicino di casa di 67 anni con il quale le donne avevano avuto frequenti discussioni e che successivamente ha tentato il suicidio, vi è un odio profondo in quanto dichiaratamente lesbiche. Il crimine che ha ucciso Pamela (52 anni), Mercedes (52 anni) e Andrea (42 anni) viene immediatamente definito come lesbicidio e si inserisce nell’ambito del clima di odio e violenza strutturale di genere nei confronti della comunità Lgbtq+ argentina. Casa Andrea, la struttura comunitaria inaugurata grazie all’appoggio di diverse organizzazioni legate alla galassia Lgbtq+ e che ospita attualmente Sofía (49 anni), l’unica sopravvissuta all’attentato, con il sostegno dell’Hospital Nacional Laura Bonaparte, ha dovuto combattere contro una crescente campagna d’odio e la mancanza di finanziamenti adeguati a seguito dei tagli operati su organizzazioni di questo tipo da parte del governo, che, inoltre, ha licenziato oltre duecento lavoratori dello stesso nosocomio. Nel 2024 Milei aveva fatto il possibile per chiudere la struttura, fiore all’occhiello del paese in qualità di centro d’eccellenza specializzato nella cura della malattia mentale.

Da quel 6 maggio di oltre due anni fa, i movimenti Lgbtq+, a partire dalla Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, hanno lanciato una coraggiosa campagna di mobilitazione allo scopo di chiedere la massima condanna per l’imputato, con l’aggravante del lesbicidio come crimine di odio, dovuto proprio all’orientamento sessuale delle vittime, come ha convenuto lo stesso procuratore generale Manuel Fernández Buzzi, il quale aveva già reso noto che le prove a carico di Barrientos sono tali da considerare il suo atto criminale come frutto del disprezzo dell’uomo verso le sue vicine di casa in quanto lesbiche e donne e, finalmente, il 18 novembre scorso, nonostante la difesa ne avesse chiesto l’assoluzione, l’uomo è stato condannato

L’articolo 80 del Codice penale argentino prevede infatti che l’aggravante del crimine di odio possa essere applicata proprio quando non si tratta di un omicidio comune, bensì sia caratterizzato dall’intolleranza, dal sessismo e dalla discriminazione che hanno portato Barrientos, a volerle vedere bruciare vive affinché soffrissero fino alla fine.

La storia di queste quattro donne povere, abituate spesso a vivere per strada in balia non solo di potenziali aggressori, ma anche della violenza di Stato, ha mobilitato la società civile argentina. Sono state oltre duecento le organizzazioni popolari a mobilitarsi per chiedere che Barrientos sia condannato all’ergastolo, dalle Madres de la Plaza de Mayo al movimento significativamente denominatosi “Andrea Amarante era sobreviviente”.

Ogni singola udienza è stata accompagnata dalla mobilitazione delle organizzazioni popolari affinché il lesbicidio rimanesse costantemente nel dibattito pubblico e non finisse nel dimenticatoio. A questo proposito, Adriana Carrasco e Marta Dillon, due giornaliste vicine alla comunità Lgbtq+, hanno sottolineato che la mancanza di un registro ufficiale dei casi definiti come violenza di genere spinge la stampa a tacere in maniera sistematica sull’orientamento sessuale delle vittime. Al contrario, le due giornaliste rappresentano una sorta di archivio vivente dei casi di lesbicidio che si verificano in Argentina non limitandosi solo ad una registrazione sistematica, ma cercando di offrire una chiave di lettura su ognuno di questi episodi.

La chiusura dell’Instituto Nacional contra la Discriminación e del Ministerio de Mujeres y Diversidades, due istituzioni a cui il presidente argentino Javier Milei aveva già dichiarato guerra prima ancora di giungere alla Casa Rosada e che erano in contatto con Andrea Amarante e Sofía Castro Riglos nell’ambito del programma Acompañar, ha rappresentato un’ulteriore conferma della discriminazione storica e strutturale verso la comunità Lgbtiq+.

Del resto, solo alcune settimane fa, a Buenos Aires, un gruppo di giovani prima ha schernito e successivamente ha aggredito a colpi di bastone, un gruppo di trans postando l’azione sui canali social. Il video è divenuto in breve virale, ma ciò non stupisce se il primo a definire l’ideologia di genere come “un cancro da estirpare” è il presidente del paese Javier Milei. Quanto a Barrientos, ha continuato a dichiararsi innocente fino alla fine.