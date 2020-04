Sul caso Moro l'ombra della 'ndrangheta

Indagini in corso da parte della Procura di Reggio Calabria. I dati che emergono dalla nuova indagine della magistratura "contrastano con le ricostruzioni del brigatista Valerio Morucci, tanto per numero di armi quanto per tipologia utilizzata".

Sul rapimento e l'uccisione dello statista Dc, Aldo Moro, indaga anche la Procura di Reggio Calabria. E' quanto si apprende dagli atti della commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Giuseppe Fioroni. Ora, i legami con la 'ndrangheta sembrano farsi sempre più concreti. Secondo il collaboratore di giustizia Saverio Morabito, Antonio Nirta si trovata in via Fani durante l'agguato ad Aldo Moro. Il generale dei carabinieri in pensione Antonio Federico Cornacchia - sentito dalla commissione parlamentare di inchiesta - ha svelato un retroscena: la 'ngrangheta cercava Aldo Moro. La 'ndrangheta vendeva armi a tutti, terroristi compresi.

Note: Arrestato ex deputato di Forza Italia per terrorismo: vendeva armi alle Farc"L'ex deputato di Forza Italia Massimo Romagnoli, 43 anni, è stato arrestato martedì in Montenegro e incriminato per terrorismo dalla Procura federale di New York. Come riporta l'agenzia rumena Mediafax, ad annunciare l'arresto sono stati il procuratore Preet Bharara e l'amministratrice della Dea, l'agenzia anti droga statunitense, Michele Leonhart. Romagnoli, nato a Capo d'Orlando (Messina) l'8 gennaio del 1971, era stato eletto nel 2006 alla Camera per la circoscrizione Europa".