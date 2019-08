PRIO e SIPRI - Istituti Internazionali di Ricerca della Pace

SIPRI - Istituto Internazionale di Ricerca della pace di Stoccolma.

PRIO e SIPRI - Istituti di ricerca della pace Chiudi

E' un istituto internazionale svedese indipendente dedicato alla ricerca su conflitti, armamenti, controllo degli armamenti e disarmo. Fondato nel 1966, SIPRI fornisce dati, analisi e raccomandazioni, basate su fonti aperte.

Quest'anno l'annuario del Sipri compie mezzo secolo di attività.

PRIO - Peace Research Institute Oslo conduce ricerche sulle condizioni per le relazioni pacifiche tra stati, gruppi e persone. Prio, è un istituto di ricerca per la pace fondato nel 1959 da Johan Galtung in Norvegia. Il Prio tra l'altro quest'anno compie 60 anni.