Il nuovo rapporto SIPRI sulla spesa militare: toccata la cifra record di 2.718 miliardi di dollari

La spesa militare mondiale tocca un nuovo record: 2.718 miliardi di dollari nel 2024



Un mondo che investe sempre di più nella guerra, mentre la pace resta in fondo alle priorità

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Fonte: Sito SIPRI Chiudi

Nel 2024 la spesa militare globale ha toccato la cifra record di 2.718 miliardi di dollari, segnando un incremento del 9,4% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dall’ultimo rapporto del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), che fotografa una realtà inquietante: siamo di fronte al più rapido aumento annuale dalla fine della Guerra Fredda.

È il decimo anno consecutivo di crescita. E non si tratta più solo delle grandi potenze: oltre 100 Paesi hanno aumentato i propri bilanci per la difesa. Una tendenza generalizzata, trasversale, che si estende su scala globale.

Il peso di questa spesa sul PIL mondiale ha raggiunto il 2,5%, con incrementi record in Europa e Medio Oriente, le due aree segnate dai conflitti in Ucraina e nella Striscia di Gaza.

“I governi danno sempre più priorità alla sicurezza militare, spesso a scapito di altre aree di bilancio. Queste scelte economiche e sociali potrebbero avere effetti significativi sulle società negli anni a venire”, ha commentato Xiao Liang, ricercatore del SIPRI.

Chi spende di più

I cinque principali Paesi per spesa militare nel 2024 sono:

Stati Uniti

Cina

Russia

Germania

India

Insieme rappresentano il 60% della spesa globale, con 1.635 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, da soli, restano saldamente in testa, mentre la Germania diventa il primo investitore in difesa in Europa occidentale.

E l’Italia? Con 38 miliardi di dollari, si piazza al 12° posto nel mondo, con un aumento dell’1,4% rispetto al 2023. Una crescita apparentemente contenuta, ma che va letta nel contesto di un riarmo più ampio, condiviso da tutti i membri della NATO.

La NATO: una corsa senza freni

I Paesi NATO hanno speso 1.506 miliardi di dollari, oltre metà del totale mondiale.

Un numero record di Stati membri ha superato la soglia simbolica del 2% del PIL per la difesa, trasformando l’obiettivo dell’Alleanza Atlantica in un criterio politico ormai vincolante.

Ma a che prezzo? Le conseguenze non si limitano ai bilanci militari. Molti governi, soprattutto europei, stanno tagliando fondi a sanità, istruzione e welfare. Altri ricorrono a nuove tasse o a un maggiore indebitamento, aggravando le disuguaglianze sociali e sacrificando il benessere collettivo.

Le alternative: investire nella pace

In un mondo segnato da crisi climatiche, povertà crescenti e sfide sanitarie globali, questa escalation armata solleva interrogativi profondi. Davvero la nostra sicurezza dipende da armi più potenti, da carri armati e da caccia militari sempre più costosi?

È urgente abbandonare la logica della guerra”, ripetono voci autorevoli della società civile e del mondo religioso, “e destinare maggiori risorse alla lotta contro le disuguaglianze e alla promozione della pace.

Per noi di PeaceLink, questi dati non sono semplici numeri: sono il segnale di una deriva che dobbiamo contrastare. Ogni miliardo speso in armi è un miliardo sottratto all’educazione, alla salute, alla giustizia sociale.

Un appello ai cittadini e alle cittadine

La crescita senza precedenti della spesa militare nel 2024 è un monito per tutte le società civili: non possiamo restare spettatori. È il momento di rilanciare una mobilitazione per la riconversione delle spese militari, chiedendo trasparenza, partecipazione e un radicale cambiamento di rotta.

Fonti:

Rapporto SIPRI 2024 – Comunicato stampa

Agenzia Nova – Spesa militare record

Il Manifesto – Spesa militare +9,4%

Altreconomia – I dati del SIPRI

Analisi Difesa – Commento SIPRI

Internazionale – SIPRI e le spese 2024