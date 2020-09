Oggi i funerali di Willy Monteiro Duarte

Per Willy: sei tutto il bene del mondo

Hai cercato di portare pace e difendere un tuo amico nella rissa selvaggia a Colleferro. E ti hanno ucciso per questo. Ti ringraziamo Willy per averci ricordato che davanti ad un'ingiustizia non dobbiamo mai voltare le spalle.