Curare la Pace: invito a organizzare Visite didattiche presso il "Giardino della Pace" in Alife

Albero della Pacd Chiudi

Vi invitiamo a organizzare incontri e uscite didattiche per venire a visitare il "Giardino della Pace, della Memoria e del Creato in Alife, Presidio di Pace, di Nonviolenza e di Legalità: "Gino Strada, Teresa Sarti - Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", dov'è presente l'Albero della Pace messo a dimora durante la tappa della Fiaccola della Pace, l'albero dell'impegno e delle memoria dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, a Francesca Morvillo e agli agenti delle due scorte, l'albero contro i crimini ambientali e in memoria di tutte le vittime dei crimini ambientali, l'albero in memoria di figli del territorio esemplari caduti sui luoghi di lavoro e vittime della mafia (Giuseppe Macchiarelli e Antonio Sottile), dove c'è inoltre la "Panchina della Pace e della Nonviolenza" dedicata alla memoria di Stefania Formicola vittima di femminicidio, che per i colori che porta intende essere un messaggio di sensibilizzazione nella lotta contro ogni forma di violenza di genere e contro il femminicidio.

targa alife Chiudi

Dove ancora è presente la scultura in ferro lavorato dedicata ai grandi Gino Strada e a Teresa Sarti, fondatori di Emergency e testimoni di Pace, e la scultura in legno in memoria dell'ultimo reduce e combattente alifano Giovanni Di Franco, testimone sopravvissuto alla 2a guerra mondiale. E ancora altri simboli di Pace presenti, tra cui la mini panchina rossa, dono degli alunni dell'ITC De Franchis di Piedimonte Matese ( sede IPIA di Alife), da loro realizzata insieme al "Simbolo di Pace" che porta i colori della bandiera dell'Ucraina, quest'ultimo è stato posto sulla scultura dedicata a Gino Strada. Ed ancora altri alberi presenti.

albero falcone borsellino Chiudi

gemellaggio Chiudi

Questi alberi e questi simboli qui presenti sono diventati realtà grazie al progetto della "Fiaccola della Pace", le cui tappe susseguitesi nel corso degli anni, hanno sviluppato questi temi con gli alunni delle scuole aderenti. Tutto il percorso storico della mobilitazione della "Fiaccola della Pace", la grande Marcia itinerante, iniziato dall'anno 2014 in corrispondenza al centesimo anniversario della prima guerra mondiale, che ha attraversato a tappe i comuni della provincia di Terra di Lavoro(Caserta) e dell'area campana, molisana, abruzzese e laziale infine, è stato riportato dettagliatamente sui due "Segnavia della Pace" posizionati sempre in questo Giardino accanto all'Albero della Pace. Venite a visitarlo. E' un' autentica "Scuola di Pace" e di attivismo all'aperto, perché le lezioni più belle, come ci ricordava don Milani, avvengono a contatto con la Madre Terra davanti ai simboli di Pace e la Pace è il valore Madre che va difeso come la nostra stessa vita. In occasione della Giornata nazionale dell' Albero celebrata in Alife il 20 Novembre dell’ anno 2021, in cui si è ricordata anche la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presso l'Albero della Pace, è avvenuta la cerimonia di gemellaggio tra il "Giardino della Pace e della memoria di Alife(Ce)", con il "Giardino dei Cinque Continenti e della Nonviolenza di Scampia(Na)". Furono presenti i referenti del Progetto di Rete Pangea( Giardino Cinque Continenti di Scampia), prof. Mirella La Magna e Fedele Salvatore. Il Giardino della Pace e della Memoria di Alife infine, in occasione del 30° anniversario delle Stragi di Capaci e di Via D’Amelio, è stato gemellato con l’ Istituto Comprensivo “ Giovanni Falcone” di Pietramelara diretto dal Preside Vincenzo Di Lauro, la cui scuola ha aderito al progetto della “Fiaccola della Pace” siglando il “Patto di Pace” con il Movimento per la Pace e ricevendo la nomina di “Scuola di Pace” del III Millennio.

Per info e adesioni contattare Agnese Ginocchio, Presidente del "Movimento internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio", ente promotore del citato progetto (movimentoperlapace2@yahoo.it )

Pagina Fb "La Fiaccola della Pace del III Millennio".