Raccolta firme per la petizione popolare La conoscenza non marcia!
Per un’istruzione e una ricerca libere dalla militarizzazione il primo settembre 2026 davanti a Montecitorio si è tenuta la conferenza stampa davanti a Montecitorio per il lancio della petizione nazionale della campagna “La conoscenza non marcia”
Dopo la sua deposizione alla Camera dei deputati per la raccolta di firme online, lunedì 28 settembre nelle piazze di tutta Italia partirà la raccolta firme per la petizione “La Conoscenza Non Marcia".
Le piazze in cui si raccoglieranno le firme sono indicate sul sito Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università
L’appuntamento per Bologna è in Piazza Nettuno dalle 10.00 alle 19:00.
Nel volantino di presentazione si chiariscono gli obiettivi:
Vogliamo
- Scuole e Università fuori dal Complesso Militare-Industriale: stop alle collaborazioni con industrie belliche, con la NATO, con Paesi che attuano genocidio e pulizia etnica come Israele.
- Un organo di controllo indipendente su ogni accordo tra istituzioni educative e soggetti pubblici o privati.
- L'obiezione di coscienza per chi rifiuta di partecipare a corsi, gite o progetti di ricerca legati alla guerra, senza conseguenze sul proprio percorso.
Firma anche tu!
✍🏼 Per firmare online, clicca sul link di seguito, accedi con SPID o CIE e cerca la *petizione n.1536* :
👉🏽 https://petizionionline.camera.it/petizioni/web/home.html
LA CONOSCENZA NON MARCIA
https://laconoscenzanonmarcia.com/
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