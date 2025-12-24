Greta Thunberg manifestava a Londra, arrestata e poi rilasciata

Otto attivisti di Palestine Action sono detenuti da mesi in condizioni irregolari nelle carceri inglesi, la manifestazione del 23 dicembre era dedicata anche a loro

Greta Thunberg espone un cartello in supporto degli attivisti di Palestine Action in prigione

Greta Thunberg è stata arrestata a Londra il 23 dicembre 2025 per avere esposto un cartello con la scritta "I support Palestine Action prisoners, I oppose genocide" in solidarietà con otto attivisti del gruppo Palestine Action detenuti da mesi, in stato di reclusione preventiva, che stanno conducendo uno sciopero della fame da oltre 50 giorni.

Palestine Action è un gruppo noto per le azioni di disobbedienza civile e per la denuncia dei legami fra Londra e Israele sullo sfondo della Striscia di Gaza. Il governo britannico l'ha inserita nella lista delle organizzazioni vietate, il che rende penalmente rilevante esprimere sostegno formale al gruppo. In Inghilterra il sostegno all'organizzazione Palestine Action comporta una pena fino a sei mesi di carcere. Secondo Defend our juries, più di duemila persone sono state arrestate durante le decine di manifestazioni organizzate in sostegno dell’organizzazione.