Boicotta Israele
Petizione online

Fuori le armi dai nostri porti

Basta armi dai porti italiani: firma ora per fermare la complicità nei crimini di guerra
21 febbraio 2026
BDS Italia

Fuori le armi dai porti, aeroporti e ferrovie

Firma qui ➡️ change.org/noarmineiporti

Insieme a molte realtà italiane lanciamo una petizione urgente per chiedere lo stop immediato al transito di armi e componenti militari dai porti italiani, in particolare verso Israele e altri Stati responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.

Mentre cresce la consapevolezza dell’orrore genocidario che si sta consumando a Gaza e in Cisgiordania, l’Italia continua a esportare strumenti di morte, spesso in violazione della legge 185/90 e della nostra stessa Costituzione, che vietano l’invio di armi a Paesi coinvolti in conflitti armati o responsabili di crimini contro l’umanità.

Questa petizione chiede una cosa semplice e urgente: applicare la legge, bloccare le forniture di armi e porre fine alla complicità italiana con regimi che praticano apartheid, genocidio e repressione.

Non possiamo più restare a guardare.

✍️ Firma subito la petizione e aiutaci a diffonderla. È il momento di scegliere da che parte stare.

Promotori della petizione

BDS Italia
Un Ponte Per
Fari Di Pace (Pax Christi)
GPI - Giovani Palestinesi d’Italia
Partito dei CARC
Gaza Free Style
PeaceLink
Gruppo Autonomo Portuali (GAP)
Coordinamento Nazionale No Nato
Assopace Palestina
Cambiare Rotta
Rete Romana Palestina
Emergenza Gaza

– elenco in continuo aggiornamento

