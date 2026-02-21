Fuori le armi dai nostri porti

Fuori le armi dai porti, aeroporti e ferrovie Autore: BDS Italia Fonte: https://www.bdsitalia.org/index.php/notizie-embargo/2933-fuori-le-armi-dai-porti-aeroporti-e-ferrovie Chiudi

Insieme a molte realtà italiane lanciamo una petizione urgente per chiedere lo stop immediato al transito di armi e componenti militari dai porti italiani, in particolare verso Israele e altri Stati responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.

Mentre cresce la consapevolezza dell’orrore genocidario che si sta consumando a Gaza e in Cisgiordania, l’Italia continua a esportare strumenti di morte, spesso in violazione della legge 185/90 e della nostra stessa Costituzione, che vietano l’invio di armi a Paesi coinvolti in conflitti armati o responsabili di crimini contro l’umanità.

Questa petizione chiede una cosa semplice e urgente: applicare la legge, bloccare le forniture di armi e porre fine alla complicità italiana con regimi che praticano apartheid, genocidio e repressione.

Non possiamo più restare a guardare.

✍️ Firma subito la petizione e aiutaci a diffonderla. È il momento di scegliere da che parte stare.

Firma qui ➡️ change.org/noarmineiporti

Promotori della petizione

BDS Italia

Un Ponte Per

Fari Di Pace (Pax Christi)

GPI - Giovani Palestinesi d’Italia

Partito dei CARC

Gaza Free Style

PeaceLink

Gruppo Autonomo Portuali (GAP)

Coordinamento Nazionale No Nato

Assopace Palestina

Cambiare Rotta

Rete Romana Palestina

Emergenza Gaza

– elenco in continuo aggiornamento