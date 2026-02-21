Fuori le armi dai nostri porti
Insieme a molte realtà italiane lanciamo una petizione urgente per chiedere lo stop immediato al transito di armi e componenti militari dai porti italiani, in particolare verso Israele e altri Stati responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.
Mentre cresce la consapevolezza dell’orrore genocidario che si sta consumando a Gaza e in Cisgiordania, l’Italia continua a esportare strumenti di morte, spesso in violazione della legge 185/90 e della nostra stessa Costituzione, che vietano l’invio di armi a Paesi coinvolti in conflitti armati o responsabili di crimini contro l’umanità.
Questa petizione chiede una cosa semplice e urgente: applicare la legge, bloccare le forniture di armi e porre fine alla complicità italiana con regimi che praticano apartheid, genocidio e repressione.
Non possiamo più restare a guardare.
✍️ Firma subito la petizione e aiutaci a diffonderla. È il momento di scegliere da che parte stare.
Firma qui ➡️ change.org/noarmineiporti
Promotori della petizione
BDS Italia
Un Ponte Per
Fari Di Pace (Pax Christi)
GPI - Giovani Palestinesi d’Italia
Partito dei CARC
Gaza Free Style
PeaceLink
Gruppo Autonomo Portuali (GAP)
Coordinamento Nazionale No Nato
Assopace Palestina
Cambiare Rotta
Rete Romana Palestina
Emergenza Gaza
– elenco in continuo aggiornamento
Sociale.network