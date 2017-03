La rete di scuole di Ecodidattica

Le scuole che hanno firmato l'accordo di rete di Ecodidattica sono state georeferenziate sulla mappa di Google.

L'elenco è il seguente:



1. IIS Righi - Taranto (Scuola capofila)

2. IC Giannone - Pulsano (TA)

3. IISS Liside - Taranto

4. 1° Circolo Didattico Maria Pia - San Giorgio (TA)

5. CPIA - Taranto

6. ITES Pitagora - Taranto

7. Liceo Ginnasio Statale Aristosseno - Taranto

8. IC Vico De Carolis - Taranto

9. IC Amedeo di Savoia Aosta - Martina Franca (TA)

10. IC Salvemini - Taranto

11. Liceo Scienze Umane Vittorino da Feltre - Taranto

12. IC Renato Moro - Taranto

13. IC Leonardo da Vinci - Monteiasi (TA)

Per i dettagli clicca qui. Abbiamo creato un piccolo foglio elettronico con email, siti web, telefoni, referenti, ecc. che aggiorneremo via via nel tempo.