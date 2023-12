Università degli Studi di Salerno Cittadinanza scientifica e comunicazione pubblica in ambito ambientale La cittadinanza attiva e scientifica è lo strumento più potente per affrontare le sfide complesse legate all'inquinamento e alla sostenibilità. La comunicazione pubblica deve tradurre i dati complessi in un linguaggio accessibile a tutti. Solo così possiamo coinvolgere attivamente la cittadinanza. Alessandro Marescotti 11 dicembre 2023

Cittadinanza scientifica e comunicazione pubblica in ambito ambientale Cittadinanza scientifica Autore: Alessandro Marescotti Fonte: PeaceLink Chiudi Grazie per l'opportunità di rivolgermi a voi oggi sul tema cruciale della comunicazione pubblica e della cittadinanza scientifica a tutela delle nuove generazioni. È un onore poter offrire le mie competenze all'Università di Salerno, nel Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione. Oggi desidero concentrare l’attenzione su una vicenda che mi ha assorbito per anni e anni: l'Ilva di Taranto. Questa realtà industriale si è trasformata in un banco di prova per la nostra capacità di sviluppare un efficace controllo per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nel condurre questa azione di controllo mi sono reso conto che occorreva una comunicazione pubblica efficace, basata non solo sulla retorica, ma ancorata saldamente a dati e a fondamenta scientifiche condivise. La cittadinanza attiva e scientifica è lo strumento più potente per affrontare le sfide complesse legate all'inquinamento e alla sostenibilità. Panoramica generale Comprendere la complessità Innanzitutto, dobbiamo avere una comprensione approfondita degli impatti dell'Ilva sull'ambiente e sulla salute umana. La trasparenza nei dati scientifici è essenziale per informare correttamente la cittadinanza e fornire basi solide per le azioni collettive. In questo modo siamo riusciti a limitare al massimo comunicazioni fantasiose di dati privi di riscontro scientifico che avrebbero danneggiato la nostra credibilità. Conferenza all'Università di Salerno sulla cittadinanza scientifica e la comunicazione pubblica Autore: Rosy Battaglia Fonte: Cittadini Reattivi Chiudi Spiegare con semplicità Poi viene la questione della semplicità del linguaggio. La comunicazione pubblica deve tradurre questi dati complessi in un linguaggio accessibile a tutti. Solo così possiamo coinvolgere attivamente la cittadinanza, incoraggiandola a partecipare al processo decisionale e a esercitare i propri diritti in modo informato. La partecipazione pubblica è la linfa vitale di una democrazia sana ma non può nascere se non ci sono buoni comunicatori. E qui lasciatemi elogiare lo straordinario lavoro fatto da Rosy Battaglia e da Cittadini Reattivi. Dare voce alla società civile La creazione di ponti di comunicazione tra le istituzioni scientifiche, i decisori politici e la società civile è fondamentale. Dobbiamo costruire un dialogo aperto e inclusivo, dove le diverse prospettive possano confrontarsi nella chiarezza. La collaborazione è la chiave per sviluppare politiche che tutelino le nuove generazioni senza tuttavia scendere a compromessi sulle questioni decisive della tutela della salute pubblica, dei diritti umani e della vita. Usare le tecnologie Infine, la tecnologia e i mezzi di comunicazione digitali sono alleati indispensabili nella diffusione delle informazioni scientifiche. Utilizziamoli per amplificare le voci dei cittadini consapevoli, promuovendo un'agenda di cambiamento positivo. Collegare l’azione collettiva alla cittadinanza scientifica La questione Ilva ci ha insegnato che la comunicazione pubblica e la cittadinanza scientifica sono indissolubilmente legate. Solo unendo le forze della scienza e dell'azione collettiva possiamo costruire un futuro sostenibile per le nuove generazioni. Per gli approfondimenti contenuti nella relazione cliccare qui

