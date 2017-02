Ecocompetenze per l'alternanza scuola-lavoro

Le tematiche e le competenze coinvolte sono mappate allo scopo di evidenziare la stretta interdipendenza delle competenze ambientali, di quelle civiche e di quelle professionali. Infatti nuove forme di economia non nascono e non si affermano se non vi è informazione e consapevolezza. La green economy non decolla se non vi è la dovuta attenzione agli equilibri ambientali e una forte pressione di un’opinione pubblica informata e competente. Solo così si può generare una richiesta di innovazione tecnologica per la sostenibilità e la trasparenza dei prodotti, portando a nuovi lavori, a nuove forme di consumo e a nuove tecnologie per il miglioramento della qualità della vita. Qui delineiamo le interconnessioni di questa auspicata “cultura della sostenibilità”:

Nella relazione si evince come una migliore qualità della vita è un "valore" anche economico, oltre che umano, ma per nascere ha bisogno di una forte pressione culturale e civica.