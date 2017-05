Controvertice dei popoli NoG7

Il controvertice al cinema King di Catania Autore: Luciano Manna Fonte: Peacelink Copyright © Luciano Manna Licenza: CC Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Chiudi

#NoG7, UN ALTRO MONDO E' NECESSARIO - il video integrale, suddiviso per interventi, del controvertice dei popoli tenutosi a #Catania il 26 e 27 maggio scorsi sui temi: pace, migranti, ambiente.



Prima parte 26.5.17

0:00 introduzione a cura di Nino de Cristofaro

5:13 Maria Toma Li'Xi'I indigena maya, Guatemala

21:25 Fray Tomàs Gonzales Castillo, Messico

47:20 Lucia Borghi Borderline Sicilia ONLUS

1:03:55 Aboubakar Sumahoro Coalizione SansPapier, USB

1:24:45 Franco Coppoli Cobas

1:37:00 intervallo, illustrazione installazioni artistiche in sala di Guglielmo Manenti

1:39:10 Stefania Tarantino Università di Napoli, Rete delle Città vicine

1:55:15 Luciano Manna Peacelink Taranto

2:09:30 Umberto Santino Centro Impastato

2:24:15 Pippo Gurrieri Coordinamento Regionale dei Comitati No Muos



Seconda parte 27.5.17

2:40:10 Introduzione

2:41:40 Davide Carnemolla Welcome to Europe

3:01:50 Imed Soltani Terre pour tous, Tunisia

3:16:55 info su cartoline al Presidente, CarovaneMigranti

3:19:26 Gianfranco Crua Carovane Migranti

3:37:35 lettera compagna curda dell' UIKI Onlus, Ufficio d'informazione del Kurdistan in Italia