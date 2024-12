Lettera a Marco Tarquinio per richiedere di un’indagine sui crimini jiadisti in Siria

PeaceLink ha recentemente scritto all’europarlamentare Marco Tarquinio per sollecitare un interessamento sulle gravi violazioni dei diritti umani attribuibili alle milizie di Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) che hanno conquistato il potere in Siria. Il messaggio, inviato dopo le conferme di ANSA su esecuzioni sommarie documentate in video, richiama l’urgenza di un’indagine internazionale e di azioni diplomatiche mirate.

HTS: "organizzazione terroristica" per UE

Nella lettera, PeaceLink ha espresso profonda preoccupazione per i video autentici provenienti da città come Idlib, Hama e Damasco, che mostrano fucilazioni, spari alla tempia e corpi straziati trascinati per le strade. Questi crimini, attribuiti a HTS – classificata come organizzazione terroristica dall’Unione Europea – evidenziano la necessità di un monitoraggio continuo e di un intervento da parte delle istituzioni internazionali. Il capo di HTS - Al Julani - risulta formalmente ricercato dagli Stati Uniti in quanto affiliato di al Quaeda in Siria.

HTS, nota per le sue pratiche brutali, ha preso il controllo di diverse aree siriane, replicando metodi violenti e inaccettabili contro i sostenitori del regime deposto di Bashar al-Assad. Sono azioni compiute verso persone disarmate e che quindi non possono essere uccise in quanto godono di tutte le garanzie previste dalla Convenzione di Ginevra. (1)

PeaceLink ha sottolineato l’importanza di mantenere la classificazione di HTS come organizzazione terroristica e di avviare un’indagine istituzionale sui crimini documentati.

L’impegno dell’Europa

La lettera riconosce l’importanza dell’impegno dell’europarlamentare Tarquinio per i diritti umani e la giustizia internazionale. L'europarlamentare è relatore ombra S&D sulla Siria. I relatori ombra svolgono una funzione importante in quanto sono responsabili del tema in questione all'interno del loro gruppo politico. (2)

Chiede inoltre un intervento presso le istituzioni europee per monitorare la situazione attuale e utilizzare i mezzi diplomatici a disposizione per fermare queste atrocità. A cominciare dalla conferma del carattere terroristico dell'organizzazione HTS.

La tutela attuale dei diritti umani

PeaceLink ribadisce che i diritti umani devono restare una priorità nell’agenda internazionale e che episodi come questi non possono essere ignorati. Tutto ciò non vuole assolutamente mettere in ombra le violazioni dei diritti umani compiute durante il regime di Assad. La richiesta avanzata all’on. Tarquinio è finalizzata a tutelare i diritti umani nella situazione attuale, cosa che dovrebbe essere la preoccupazione primaria in questa fase di transizione.

La richiesta fa seguito a una lettera inviata negli scorsi giorni all'ambiasciata siriana a Roma.