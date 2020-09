L'estate per me è trascorsa nel timore di andare in spiaggia o fare qualche breve uscita, sebbene con tutte le cautele necessarie, ma anche nell'osservazione incredula di come nei comportamenti della gran parte delle persone sembrava fosse scomparsa ogni preoccupazione per il pericolo di contagio. A tutto questo a un certo punto ha fatto eco tutta una serie anche di simpatici meme costruiti sulle foto di politici locali e anche nazionali che minacciavano di far ballare nei balconi "Jerusalema"... ma cos'era?

L'ho scoperto (ho dovuto necessariamente!) dopo aver saputo che anche la Marina Militare di Taranto ne aveva ballato la coreografia dopo la cerimonia di giuramento della Scuola Sottoufficiali.

La canzone, dunque, nasce come un brano gospel nelle chiese evangeliche, prima di diventare quello che comunemente definiamo tormentone estivo. Il brano è stato pubblicato dal producer sudafricano Master KG nel novembre del 2019 e, prima che qualcuno lo notasse e la rendesse popolare su TikTok, era rimasto abbastanza localizzato e sconosciuto.

Spensierato e ballabile, poi, è diventato l'esempio di come in un attimo un brano musicale possa diventare famoso a livello mondiale anche se non si comprende nulla di ciò che viene detto, poichè è il ritmo con una non troppo complessa coreografia a coinvolgere: la canzone, infatti, è una preghiera rivolta a Dio scritta in lingua venda (lingua bantu parlata in Sudafrica e Zimbabwe), una vera e propria invocazione e richiesta di intercessione in stile veterotestamentario in cui la città d'Israele diventa città celeste nella quale si rinnova la speranza di una nuova vita. Il testo, ripetititivo come tutte le preghiere semplici e sincere, canta queste parole:

Gerusalemme è la mia casa,

guidami,

portami con te

non lasciarmi qui.

Il mio posto non è qui,

il mio Regno non è qui

guidami

portami con te.

E così, dovendo preparare l'accoglienza per le classi della Scuola Secondaria di primo grado nella quale lavoro, ho pensato di proporre alcune attività anche creative su questo brano tutto da scoprire, anche dal punto di vista culturale nell'incontro tra popoli, e ... beh, mi ci sono divertita anch'io con parole assonanze e messaggi che invitano al rispetto delle norme di base per un rientro a scuola in sicurezza, ma anche gentilezza e condivisione di intenti.