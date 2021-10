Il bellissimo corto di Ettore Scola “1943-1997” tra storia e attualità

Guardi le prime scene e la pellicola in bianco e nero ti trasporta lontano. Ma non siamo davanti ad immagini di repertorio.

Il cortometraggio di Ettore Scola "1943-1997"

Nel 1997 Ettore Scola gira uno splendido cortometraggio (farà parte del film prodotto da Giorgio Leopardi e dalla Rai ”I corti italiani”). La prima parte si svolge in quel terribile sabato d'autunno del 16 ottobre 1943 in cui a Roma le S.S. tedesche deportarono verso i campi di sterminio 1259 ebrei, rastrellati principalmente nelle case del Ghetto.

Che siano immagini di finzione diventa chiaro quando ci ritroviamo sulla soglia delle case, all’interno di portoni e pianerottoli in cui le S.S. controllano che non sfugga nessuno, oppure a osservare “in soggettiva” ciò che sta accadendo in strada, attraverso lo sguardo di un bambino. Si va poi avanti, verso altri momenti di cinema intenso e familiare. Di sicuro Scola, grande regista e sceneggiatore all’apice del successo, ha voluto dedicare un messaggio delicato e deciso a tutti gli italiani. Arrivati alle ultime scene del cortometraggio - da non rivelare - le immagini di quel giorno crudele del 1943 si saranno ormai allontanate.

Dal cortometraggio "1943-1997" di Ettore Scola Chiudi

Eppure, complice forse il silenzio che unisce i protagonisti, qualcuno può avvertire la strana sensazione che ciò che ha visto ritorni tutto insieme dentro lo stesso tempo. Magari c'è anche il nostro futuro, che ci vede temere e sperare insieme ad altri popoli. In ogni caso non perdetevi questi straordinari 8 minuti. E’ il nostro cinema più grande, che ha dentro tanto della nostra storia collettiva e individuale e da cui arriva il respiro e l’umanità di tanto cinema successivo.