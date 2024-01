"Un marxista galileiano: scienza e società in Lucio Lombardo Radice"

"Solo attraverso lo studio, la lettura, si potrà giungere a un vivere consapevole"

Una grande festa per premiare il merito e l’impegno dei migliori laureati italiani 2021. Giorgio che si è laureato in Filosofia, ha scelto le parole "Umanesimo" e "Cura", particolarmente rilevanti per la sua esperienza universitaria e umana.

22 novembre 2022 - Fulvia Gravame