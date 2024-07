L'evoluzione della satira: dall'ombrello di Altan all'euromissile di Vauro

Un'analisi della Vignetta di Vauro Euromissili Autore: Vauro Fonte: Vauro Chiudi

Nel panorama della satira politica italiana, alcuni personaggi e simboli hanno saputo incarnare in modo iconico le inquietudini e le critiche sociali delle loro epoche. Uno di questi simboli è l'ombrello di Cipputi, il celebre personaggio nato dalla matita di Altan, che negli ultimi anni è stato spesso raffigurato con un ombrello piantato tra le natiche. Questa immagine cruda e cinica rappresenta una metafora del futuro, con tutte le sue difficoltà e soprusi. Recentemente, il vignettista Vauro ha ripreso questa metafora, sostituendo l'ombrello con un euromissile, un simbolo ancora più minaccioso, rivolto contro un ignaro cittadino che, percependo il pericolo imminente, chiede: "Non bastava l'ombrello?"

Chi è Altan

Francesco Tullio Altan, noto semplicemente come Altan, è uno dei più importanti e riconosciuti fumettisti e vignettisti italiani. Nato nel 1942, Altan è famoso per il suo umorismo pungente e per la capacità di cogliere, con grande acume, le contraddizioni della società italiana. I suoi personaggi, tra cui il già menzionato Cipputi, un operaio metalmeccanico che simboleggia le fatiche e le delusioni della classe lavoratrice, sono diventati vere e proprie icone della cultura popolare. Le vignette di Altan sono caratterizzate da una satira tagliente e da un disegno semplice ma efficace, che riesce a trasmettere messaggi complessi in modo diretto e immediato.

Chi è Vauro

Vauro Senesi, conosciuto semplicemente come Vauro, è un altro pilastro della satira italiana. Nato nel 1955, Vauro è un vignettista, giornalista e scrittore che ha lavorato per numerose testate giornalistiche, tra cui "Il Manifesto" e "Il Fatto Quotidiano". La sua satira è nota per essere particolarmente corrosiva e provocatoria, spesso al centro di polemiche per il suo stile diretto e senza filtri. Vauro utilizza i suoi disegni per criticare il potere, le ingiustizie sociali e le guerre, combinando umorismo e impegno politico.

L'ombrello e l'euromissile: due metafore a confronto

La vignetta di Vauro che richiama la satira di Altan con l'ombrello trasformato in euromissile è un esempio perfetto di come la satira possa evolversi mantenendo la stessa essenza. L'ombrello di Altan rappresentava già una situazione di disagio e sopruso, un futuro amaro per la classe lavoratrice italiana. Vauro, con la sua versione, amplifica il messaggio, suggerendo un pericolo ancora più imminente e devastante, come quello di un euromissile.

La domanda del cittadino "Non bastava l'ombrello?" racchiude in sé tutta l'angoscia e la rassegnazione di fronte a un futuro sempre più incerto e minaccioso. La satira, in questo caso, diventa uno strumento potentissimo per denunciare non solo le problematiche attuali, ma anche per riflettere sulle possibili conseguenze delle scelte politiche e sociali.

Conclusione

Le vignette di Altan e Vauro rappresentano due voci fondamentali della satira italiana, capaci di interpretare e criticare la realtà con straordinaria efficacia. Mentre Altan ha saputo descrivere con grande lucidità le difficoltà della classe operaia, Vauro continua questa tradizione, adattando i suoi messaggi ai contesti contemporanei e alle nuove sfide globali. La satira, attraverso le loro matite, rimane un'arma potente per stimolare la riflessione e il dibattito, ricordandoci sempre l'importanza di mantenere uno sguardo critico sulla realtà che ci circonda.