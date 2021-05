Wakelet: il software di content curation che organizza e facilita l’interdisciplinarità in DAD

Il software consente a più utenti di collaborare fra di loro nell’organizzazione di contenuti. Questo aspetto sembra integrarsi con le esigenze dettate dall’insegnamento dell’educazione civica come materia trasversale a tutte le altre.

Content curation Fonte: Inside Marketing Chiudi

Con l’avvento della DAD (didattica a distanza), conseguenza della situazione pandemica, gli insegnanti hanno dovuto fare i conti con la necessità di organizzare le lezioni attraverso una serie di software. Le scelte sono ricadute non solo su quei programmi che potessero servire a comunicare con gli studenti, ma anche a presentare al meglio le lezioni, a causa dell’assenza dei tradizionali supporti didattici che possono trovarsi in un’aula scolastica.

Fare i conti con la gestione digitale per alcuni non è stato facile e ha richiesto un certo grado di dimestichezza con la realizzazione di contenuti che potessero essere chiari, gradevoli e facilmente fruibili dagli studenti. In aggiunta a ciò si è materializzata un’esigenza di comunicabilità della lezione ad altri docenti o al proprio dirigente scolastico.

Ecco quindi che alcuni docenti hanno fatto ricorso a software di content management e di content curation per poter mantenere ordinate e gradevoli le loro lezioni disperse su documenti di testo, slides, mappe concettuali, video di Youtube e articoli dal web.

Per content curation si intende la ricerca, la strutturazione, l'impaginazione e la condivisione di contenuti digitali di vario tipo e di varia origine, al fine di ottenere un contenitore capace di offrire una panoramica generale su un determinato argomento.

Tra molti software che consentono un adeguato livello di organizzazione per gestire questi contenuti, Wakelet ha catturato la nostra attenzione.

Wakelet sembra risolvere il problema di “salvare, organizzare e condividere una raccolta di link in modo significativo e visivamente accattivante”, come si legge sul loro sito, generando una pagina web gradevole e ordinata. Immaginiamo di avere delle Google Slides, una mappa concettuale di Mind42, articoli da piattaforme diverse e video didattici. Tutti i link che appartengono a questi contenuti, con Wakelet, possono essere messi in un contenitore unico e presentati con un unico link ed un’unica lezione o come contenuti di un unico corso.

Il software consente poi a più utenti di collaborare fra di loro nell’organizzazione di contenuti: questo aspetto sembra integrarsi con le esigenze dettate dall’insegnamento dell’educazione civica come materia trasversale a tutte le altre. Infatti, in questo modo, in un unico contenitore confluiscono materie diverse ma collegate ad un tema unico, trattato da ogni insegnante con un software diverso, quello del quale ciascuno si sente padrone o che ha trovato più adeguato alla trattazione dell’argomento.

Ogni Wakelet realizzato si presenta come una raccolta che può essere individuale o collaborativa (di gruppo). Il software, che si gestisce esclusivamente da browser, consente di scaricare un’estensione per il browser stesso, per poter organizzare le pagine visualizzate con un paio di click.

Dal proprio account, oltre a gestire le proprie raccolte, si può guardare la vetrina con le raccolte create da altri per raggiungere nuovi contenuti e maturare nuove idee.

Va considerata positivamente la possibilità di esportare i contenuti del Wakelet in PDF, in modo da poter disporre di una raccolta non solo attraverso un web-link ma anche attraverso un file, rendendo il prodotto didattico indipendente dalla piattaforma web.

Wakelet non ha costi né versioni premium e non pone limiti di utilizzazione nella sua forma gratuita.

Infine, per ogni raccolta realizzata su Wakelet è possibile un’interazione social, inserendo ad esempio delle reactions, circa il gradimento ai contenuti della raccolta.