Mappa della basi militari in Italia

Una mappa basata su informazioni pubbliche disponibili online e organizzate graficamente da PeaceLink in una pagina interattiva che consente di ampliare le conoscenze e di fare ricerche.

Vuoi vedere la mappa delle basi militari che abbiamo realizzato?

La mappa delle basi militari Fonte: Google Maps

Un le basi militari in Italia tempo erano coperte da un fitto riserbo e da una legge arcaica come Regio Decreto dell’11 luglio 1941 n. 1161 (ancora in vigore).

Oggi, al tempo delle Google Maps, chiunque può vedere sul computer - con tanto di visione satellitare - dove è ubicata una base militare e quindi la vecchia normativa appare veramente anacronistica.



Abbiamo provato a fare una mappa delle basi militari su Internet.

Su PeaceLink la stiamo costruendo passo dopo passo.