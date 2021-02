Il Dottor Stranamore? E’ vivo e vegeto

Svolta storica nel diritto internazionale

Entra in vigore il TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons), detto anche TPAN (Trattato di Proibizione della Armi Nucleari. Le armi nucleari vengono messe al bando in quanto armi indiscriminate. E' una vittoria del movimento pacifista internazionale e della campagna ICAN.

22 gennaio 2021 - Alessandro Marescotti