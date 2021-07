Leader del Congresso degli Stati Uniti spingono per una revisione progressiva della postura nucleare

Anche PeaceLink ha aderito

Non più pacifisti, fisici, medici o parlamentari in entità isolate, a lavorare nei propri ambiti per giustificare le ragioni del disarmo. Questa novità di azione, e il conseguente intreccio delle competenze, può diventare forza e sostegno reciproco nel difficile percorso della consapevolezza globale, sia dei cittadini che di chi ci dovrebbe governare e proteggere - in questo caso, anche dalla loro stessa falsa percezione del concetto di "difesa".

28 giugno 2011 - Roberto Del Bianco