Conferenza di Vienna sulle armi nucleari

La Conferenza di Vienna del 2022 sull'impatto umanitario delle armi nucleari (HINW22Vienna) si svolgerà il 20 giugno 2022 presso l'Austria Center Vienna.

La conferenza riunirà rappresentanti statali, organizzazioni internazionali, comunità scientifica, sopravvissuti e società civile per discutere ed esplorare ricerche consolidate e nuove sulle conseguenze umanitarie e sui rischi delle armi nucleari.

Basandosi sulle conferenze sull'impatto umanitario delle armi nucleari a Oslo (marzo 2013), Nayarit (febbraio 2014) e Vienna (dicembre 2014), l'HINW22Vienna fornirà una panoramica delle loro scoperte e discussioni e fornirà ulteriori approfondimenti e nuove ricerche condotte da. L'obiettivo è promuovere ulteriormente la base fattuale e scientifica comune per la discussione globale sul disarmo nucleare e la non proliferazione.

Oggi, più di trent'anni dopo la Guerra Fredda, ci sono ancora circa 13.100 armi nucleari possedute da nove stati nel mondo. Questo numero è destinato ad aumentare ulteriormente, con l'aumento dell'arsenale, i programmi di modernizzazione e la tecnologia nucleare più facilmente disponibili per altri stati e attori non statali. Aumentano anche i rischi associati alle armi nucleari. Errori di calcolo ed errori, umani o tecnici, possono portare a conseguenze devastanti e globali a breve, medio e lungo termine. Accanto al loro terribile costo umano, il loro impatto sull'ambiente, sulla salute, sullo sviluppo e sullo sviluppo socio-economico non conosce confini e rappresenta un pericolo esistenziale per il mondo intero. L'Austria organizza questa conferenza nella speranza di impegnarsi ulteriormente con le argomentazioni sostanziali alla base dell'impatto umanitario e dei rischi delle armi nucleari.

Il governo italiano non parteciperà.