La scomparsa del prof. Manlio Giacanelli

Il prof. Manlio Giacanelli, Presidente onorario di IPPNW-Italy Fonte: UNISIC e altri Chiudi

Professore emerito neurologo e già direttore del dipartimento di Neuroscienze dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma fu Socio fondatore con atto notarile, nell’ottobre 1982, della Sezione Italiana dell’IPPNW, che nacque dall’interno del Comitato Scientifico Italiano “Medicina per la Pace” istituito presso Palazzo Valentini, Provincia di Roma, e suo primo Segretario Nazionale.



Quel Comitato Scientifico, di cui fecero parte accademici dei Lincei e Pontifici, membri della Presidenza e del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e medici del Servizio Sanitario Nazionale. organizzò il I Incontro Scientifico Internazionale per la Prevenzione della Guerra Nucleare “Medicina per la Pace” che si tenne a Roma, all’Accademia dei Lincei ed al Teatro Argentina, l’11, 12 e 13 marzo 1983, in piena Guerra Fredda, alla presenza di Bernard Lown, docente cardiologo a Harvard (USA) e di Eugene Chazov, Direttore della Sezione Cardiologica dell’Accademia delle Scienze dell’Unione Sovietica e medico del Cremlino, Co Fondatori e Co Presidenti dell’IPPNW, che due anni dopo fu insignita del Premio Nobel per la Pace 1985 per aver catalizzato la ripresa dei colloqui USA/URSS per la Prevenzione della Guerra Nucleare ed il disarmo nucleare.



Manlio ebbe un ruolo continuo, costante e tenace che ha continuato ad alimentare con la sua forza verso i giovani anche con attività telematiche di educazione alla pace ed al disarmo nucleare. Lo piangiamo stringendoci ai suoi familiari.