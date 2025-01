La vita: Bernard Lown (1921-2021) è stato un cardiologo lituano-statunitense, noto non solo per i suoi contributi alla medicina, ma anche per il suo impegno umanitario e pacifista. È stato co-fondatore dell'International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), che ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 1985. Lown è stato anche l'inventore del defibrillatore e ha contribuito in modo significativo alla cardiologia moderna.