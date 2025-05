La lettera congiunta indirizzata a Putin e Trump

"Vi scriviamo come vincitori del Premio Nobel per la Pace impegnati nell'eliminazione delle armi nucleari. In questo momento di estremo pericolo nucleare, vi invitiamo a prendere misure urgenti per la de-escalation delle tensioni e impegnarvi in negoziati significativi per il disarmo nucleare."

E' un messaggio importante questo documento, redatto il 28 aprile scorso e indirizzato a Putin e Trump, a firma di tre Premi Nobel per la Pace rappresentanti rispettivamente le Organizzazioni Nihon Hidankyo, ICAN e IPPNW. Perché "come leader di stati armati nucleari che possiedono il 90% degli arsenali mondiali, i presidenti Putin e Trump hanno l'obbligo speciale di agire con l'urgenza che questo momento di immenso pericolo richiede."

Vladimir Putin & Donald Trump in Helsinki, 16 July 2018

"Come hanno dichiarato gli Stati parte del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) al loro recente incontro a New York: “L'architettura di lunga data del disarmo e della non proliferazione viene erosa, gli accordi sul controllo degli armamenti abbandonati e le posizioni militari si sono indurite, indebolendo ulteriormente l'architettura di sicurezza globale esistente. Un ambiente di sicurezza internazionale teso e sempre più polarizzato, combinato con una mancanza di fiducia e comunicazione, esacerba i pericoli esistenti dell'uso di armi nucleari."

Ancora una volta, e questa volta direttamente ai leader di Russia e Stati Uniti, viene rammentato il rischio sempre più alto di un conflitto atomico; oltretutto accentuato dai voluti processi di modernizzazione degli arsenali e dall'abbandono di storici trattati che, pur insufficienti per assicurare un disarmo concreto, erano comunque segno di seppur tiepida intenzione di accordo tra le superpotenze.

"Ricostruire il dialogo, ripristinare la fiducia, impegnarsi nuovamente nel disarmo nucleare." L'invito dei Nobel aggiunge nuovamente l'esperienza degli Hibakusha, testimoni concreti dell'orrore di quanto l'atomica genera. Perché:

"Sanno, per esperienza diretta, che nessuno dovrebbe mai sopportare la sofferenza che queste armi causano. Questo 21 giugno un gruppo di hibakusha arriverà a Reykjavík a bordo della Peace Boat dove visiteranno Höfði House, il sito di uno dei momenti più promettenti nella storia del disarmo nucleare."

Ricordando infatti che "il vertice del 1986 tra i presidenti Reagan e Gorbaciov a Reykjavík ha aperto la strada a significative riduzioni di armi. Hanno quasi raggiunto una svolta storica per l'eliminazione di tutte le armi nucleari. Quel momento ha dimostrato che la volontà politica può superare divisioni apparentemente insormontabili."

Reagan e Gorbaciov mentre firmano il trattato INF che smantella gli euromissili

Ma, "Nessuno dei nove paesi che possiedono armi nucleari – Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord – sembra attualmente interessato al disarmo nucleare e al controllo degli armamenti."

"Questo è il momento di mostrare al mondo la leadership coraggiosa e visionaria necessaria. Le armi nucleari non sono una forza naturale inevitabile che deve essere sopportata. Sono stati costruiti da mani umane e possono essere smantellati da mani umane. Tutto ciò che è necessario è la volontà politica. È nel vostro potere, come presidenti dei paesi nucleari più potenti del mondo, porre fine alle armi nucleari prima che finiscano noi."

Seguono le firme:

Terumi Tanaka, Shigemitsu Tanaka, and Toshiyuki Mimaki, on behalf of Nihon Hidankyo, Nobel Peace Prize 2024

Melissa Parke and Akira Kawasaki, on behalf of ICAN, Nobel Peace Prize 2017

Michael Christ, on behalf of International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Nobel Peace Prize 1985