Non lasciate che gli Stati nucleari ci conducano sulla strada della morte

Discorso pronunciato dal Dott. Ira Helfand, membro del board dell'IPPNW, al Terzo Comitato preparatorio per la Conferenza di Revisione del 2026 del Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari (NPT) presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

Ira Helfand at NPT Fonte: IPPNW Chiudi

Grazie per l'opportunità di parlare con voi oggi. Non sono un diplomatico. Sono un medico di pronto soccorso che ha trascorso gli ultimi 50 anni a parlare con i pazienti e le loro famiglie. Quindi permettetemi di parlarvi ora come farei con la famiglia di un paziente in condizioni critiche."

"Perché questa è la situazione che ci troviamo ad affrontare. Il mondo, di cui siamo collettivamente responsabili, è in terribile pericolo. Nove paesi, cinque dei quali firmatari di questo Trattato, hanno scelto di costruire arsenali di armi nucleari che di fatto tengono in ostaggio l'intera umanità, compresi i loro cittadini. Vogliono queste armi perché li rendono più forti e consentono loro di intimidire il resto del mondo. Giustificano queste armi con l'illusione che offrano sicurezza. Questa è una pericolosa menzogna. Queste armi rappresentano la più grande minaccia alla nostra sopravvivenza e rappresentano una minaccia esistenziale per la civiltà."

"Come il fumatore cronico che vive negando il rischio di sviluppare un cancro ai polmoni, ci siamo ampiamente convinti che una guerra nucleare non accadrà mai. La verità è che oggi siamo più vicini a una guerra nucleare di quanto lo siamo mai stati e, tuttavia, viviamo la nostra vita quotidiana come se questa spada di Damocle non incombesse su di noi."

"Gli studi dimostrano che una guerra nucleare su larga scala tra Stati Uniti e Russia, che insieme possiedono quasi il 90% delle armi nucleari mondiali, porrebbe fine alla vita come la conosciamo. Gran parte di questa città, incluso questo stesso edificio in cui ci troviamo, verrebbe vaporizzata e dai 12 ai 15 milioni di persone semplicemente scomparirebbero. In entrambi i paesi, si stima che 200-300 milioni di persone morirebbero nella prima mezz'ora. I sopravvissuti verrebbero abbandonati in un campo di scorie radioattive senza rete elettrica, senza internet, senza telefoni cellulari, senza assistenza sanitaria, senza un sistema di distribuzione alimentare, senza un sistema bancario e senza un sistema per mantenere la legge e l'ordine. Nei mesi successivi, la maggior parte di coloro che inizialmente sopravvissero sarebbe morta a causa di avvelenamento da radiazioni, malattie epidemiche, esposizione al sole e fame."

"Ma questa è solo una parte della storia. Le conseguenze di questa guerra si estenderebbero ben oltre i confini di Stati Uniti e Russia. Gli enormi incendi che avranno distrutto le città di Russia e America solleverebbero milioni di tonnellate di fuliggine nell'alta atmosfera, oscurando il sole e causando un crollo medio delle temperature globali di 10 gradi Celsius. Nelle regioni interne del Nord America e dell'Eurasia le temperature scenderebbero di 25-30 gradi Celsius. Non abbiamo più visto temperature così fredde dall'ultima era glaciale."

"In queste condizioni, gli ecosistemi che si sono evoluti dalla fine di quell'era glaciale collasserebbero; la produzione alimentare si arresterebbe e, secondo uno studio fondamentale pubblicato nel 2022, 6 miliardi di persone, tre quarti dell'umanità, morirebbero di fame nei primi due anni. Lo studio si è fermato a 2 anni. Non lo farà la carestia, e non sappiamo quale sarà il bilancio finale delle vittime. Lo stesso studio ha dimostrato che una guerra di scala molto più ridotta, come quella tra India e Pakistan, causerebbe un'alterazione climatica sufficiente a scatenare una carestia che ucciderebbe un quarto dell'umanità – 2 miliardi di persone a livello globale nei primi due anni."

"Le potenze nucleari ci assicurano che questo non accadrà mai – che la deterrenza impedirà l'uso delle armi nucleari. Propagano questo mito anche mentre minacciano di usare proprio queste armi."

"Ma la verità è che le armi nucleari non possiedono un potere magico che garantisca che non verranno mai utilizzate. In effetti, ci sono stati numerosi incidenti nel corso dell'era delle armi nucleari in cui siamo arrivati ​​a pochi minuti dall'olocausto che ho appena descritto. Non siamo sopravvissuti perché la deterrenza funziona, perché i nostri leader sono stati saggi, le nostre politiche e dottrine militari solide e la nostra tecnologia perfetta. Siamo sopravvissuti, per usare le parole dell'ex Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Robert McNamara, perché: "Siamo stati fortunati... È stata la fortuna a impedire la guerra nucleare"."

"Cinque delle nove potenze nucleari hanno l'obbligo vincolante, ai sensi dell'Articolo VI di questo Trattato, di avviare negoziati in buona fede per l'eliminazione delle armi nucleari. Eppure hanno ignorato questo obbligo per quasi 6 decenni. Stati Uniti e Russia si sono spinti oltre, abbandonando ogni accordo sul controllo degli armamenti nucleari, ad eccezione del New START, che scadrà il prossimo febbraio. Questi fallimenti, uniti alle guerre destabilizzanti e mortali in Ucraina e Gaza, stanno spingendo alcune parti non nucleari del TNP a cercare di accedere alle armi nucleari."

"Quando 121 nazioni non nucleari si sono unite per sostenere l'Articolo VI e hanno negoziato il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW), le nazioni dotate di armi nucleari hanno scelto di non unirsi a quello storico sforzo, ma di boicottare i negoziati e fare tutto il possibile per indebolire il nuovo Trattato, usando la bizzarra affermazione, uscita direttamente dal "Ministero della Verità" di "1984", che il TPNW "indeboliva" il TNP. Questa conferenza di revisione deve denunciare la loro orribile incapacità di onorare gli obblighi previsti dall'Articolo VI. Gli "N-9" dovrebbero affrontare qualsiasi preoccupazione relativa al TPNW interagendo in modo significativo con gli Stati Parte e partecipando ai lavori ufficiali del Trattato."

"Devono unirsi, concordare un calendario dettagliato per l'eliminazione dei loro arsenali nucleari, aderire alle disposizioni del TPNW e aderire al Trattato il prima possibile."

"Il mondo è a un bivio. Abbiamo davanti a noi la scelta tra la vita e la morte. Non lasciamo che gli Stati dotati di armi nucleari ci conducano sulla strada della morte."