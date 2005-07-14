Ritrovato uno stabilimento per i test di armi chimiche durante la II Guerra Mondiale

Gli scienziati cinesi hanno trovato il sito di una struttura dell'esercito giapponese per la sperimentazione di armi chimiche durante la Seconda Guerra Mondiale.

Situato in una remota prateria della Mongolia interna, il sito fu usato dai Giapponesi per testare le bombe con gas velenoso dal 1940 in poi. Si crede che i prigionieri di guerra cinesi, catturati durante la guerra sino-giapponese degli anni 1937-45, siano stati usati come cavie umane durante i test.

Ben 250.000 cinesi morirono tra il 1937 e il 1945 come risultato dell'esposizione a tali armi.

Successivamente, più di 2.000 persone sono state uccise o danneggiate dalle armi chimiche affrettatamente abbandonate dall'esercito giapponese alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Solo due settimane fa, tre persone nella provincia sud di Guangdong sono state ricoverate dopo aver inalato gas fuoriuscito da dell'artiglieria dismessa. Le autorità giapponesi stimano la presenza di 700.000 armi di quel tipo sparse in Cina; i Cinesi pensano siano due milioni. Lo stabilimento, che è circa 20 miglia a sud-est dalla città di Hulun Buir nel lontano nord della Mongolia interna, è stato scoperto da un team guidato da Jin Chengmin della Harbin Municipal Academy of Social Sciences. Questi ha detto: “Copre un area di 40 miglia quadrate. Potrebbe essere il sito per esperimenti con il gas più grande e meglio conservato al mondo. Abbiamo trovato più di mille fosse usate per gli esperimenti, insieme a trincee e rifugi per le persone e i veicoli.

Le notizie sulla scoperta dello stabilimento risalgono all'inizio di questa settimana, proprio tre giorni prima de 68° anniversario dall'inizio della guerra sino-giapponese, ed hanno alimentato la persistente rabbia della Cina verso quel che sembra un rifiuto da parte del Giappone di scusarsi in modo adeguato per le azioni del proprio esercito durante la guerra. Un segno di quanto un tema come la guerra sia ancora importante per i Cinesi si è avuto questo Giovedì, al museo di Beijing, dove è stata inaugurata un'esibizione di foto sulle atrocità dell'esercito giapponese di Li Changchun, un membro della commissione Politburo del partito comunista ed uno dei politici più anziani della Cina.

Il team di Mr Jin ha trovato il sito dopo aver consultato le memorie di un soldato giapponese che aveva prestato servizio lì e dopo aver intervistato i residenti dell'area più anziani. Un abitante del luogo chiamato Abide, che lavorò alla stazione ferroviaria della città nel 1940, ricorda di aver aver visto treni speciali che portavano soldati giapponesi e prigionieri di guerra alla stazione e di aver sentito che erano stati condotti esperimenti su esseri umani. In un rapporto dell'agenzia di notizie Xinhua, Abide dice: “Mi fu detto che i mandriani erano stati allontanati dal pascolo, e che molte fosse erano state scavate in quella zona. Nell'estate del 1941, per via di un vento proveniente da nord-ovest, la gente poteva sentire un odore irritante, mentre molte persone ed animali si ammalavano e morivo, come risultato”. Mr Jin ha espresso la sua preoccupazione circa la minaccia costituita dal sito: “Non possiamo dire che non ci siano bombe residue, lì. Abbiamo trovato una bomba nella casa di una famiglia del luogo. Non sapeva che fosse una bomba e la usavano come un utensile”. Quell'area scarsamente popolata era stata scelta come terreno per il test essendo in prossimità del confine russo. Mr Jin, che ha svolto ricerche sul programma di guerra biologica e chimica del Giappone fin dal 1995, ha detto: “A quel tempo, i Giapponesi intendevano attaccare l'Unione Sovietica e, poiché il clima e il terreno della Mongolia Interna sono simili a quelli della Russia, volevano studiare come queste armi avrebbero lavorato in un clima freddo”. Secondo una convenzione delle Nazioni Unite, il Giappone è tenuto a sbarazzarsi di tutte le sue armi chimiche ancora in circolazione entro il 2007. Come parte di questo processo, il Giappone inizierà a costruire uno stabilimento di smantellamento da 1 miliardo di sterline ad Haetbaling nel nord-est della Cina proprio quest'estate, insieme ad una serie di stabilimenti minori in vari luoghi. “Il Giappone ha condotto una guerra chimica e germinale in due terzi del paese, ma specialmente nel nord-est e nel sud della Cina”, ha detto Mr Jin. Harbin, nel nord-est della Cina, era il quartier generale del programma e il sito del campo della nota Unità 731, dove i reparti medici dell'esercito giapponese uccisero 3.000 tra prigionieri di guerra e civili infettandoli con l'antrace, il colera e la peste bubbonica, mentre mettevano in pratica la vivisezione sugli esseri umani.

Ora, i Cinesi vogliono che al sito dell'unità 731 sia garantito lo status di patrimonio storico-culturale della II Guerra Mondiale, come ad Auschwitz o al Memoriale della Pace di Hiroshima. “Dovrebbe essere adatto per lo status di patrimonio storico-culturale della II Guerra Mondiale”, ha detto Mr Jin. “Le rovine serviranno come ricordo perenne delle atrocità commesse dalla truppe giapponesi in Cina”.