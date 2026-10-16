La Cina interviene oggi con una dichiarazione di fronte al negazionismo del governo nipponico

Giappone: i crimini contro l'umanità dell'Unità 731

Pechino teme un colpo di spugna sulla memoria storica da parte del "governo di destra" giapponese. Alle vittime dell'Unità 731 tra il 1936 e il 1945 si iniettavano agenti patogeni mortali e, per esplorare i limiti della resistenza, si praticava l'amputazione di braccia e gambe senza anestesia.