La Cina interviene oggi con una dichiarazione di fronte al negazionismo del governo nipponico
Giappone: i crimini contro l'umanità dell'Unità 731
Pechino teme un colpo di spugna sulla memoria storica da parte del "governo di destra" giapponese. Alle vittime dell'Unità 731 tra il 1936 e il 1945 si iniettavano agenti patogeni mortali e, per esplorare i limiti della resistenza, si praticava l'amputazione di braccia e gambe senza anestesia.
16 ottobre 2026
Redazione PeaceLink
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