Giornata Mondiale dell'Ambiente Chiudi Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra ogni 5 giugno. Quella risoluzione invitava i governi e le organizzazioni internazionali a compiere azioni per la salvaguardia dell’ambiente.

Perché il 5 giugno

Per la Giornata Mondiale dell'Ambiente fu scelto il giorno 5 giugno per ricordare la “Conferenza sull’Ambiente Umano” (la prima conferenza della storia dedicata al tema dell’ambiente), tenutasi a Stoccolma il 5 giugno 1972. Allegata a questa pagina web ci sono i 26 principi approvati in quella conferenza. Basta leggere i primi tre principi della Dichiarazione di Stoccolma per rendersi conto di quanto siano ancora attuali.

Il 26 principi del 1972

Nel primo principio si affermava che l'uomo "è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future". Mentre nel secondo veniva ricordato che "le risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora, la fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale, devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future, mediante una programmazione accurata o una appropriata amministrazione". Nel terzo principio si sottolineava che "la capacità della Terra di produrre risorse naturali rinnovabili deve essere mantenuta e, ove ciò sia possibile, ripristinata e migliorata".

Cominciò l'educazione ambientale

Non solo. Nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972 veniva anticipata l'attuale strategia dell'educazione ambientale. Infatti nel 19° principio si legge: "L'educazione sui problemi ambientali, svolta sia fra le giovani generazioni sia fra gli adulti, dando la dovuta considerazione ai meno abbienti, è essenziale per ampliare la base di un'opinione informata e per inculcare negli individui, nelle società e nelle collettività il senso di responsabilità per la protezione e il miglioramento dell'ambiente".

L'istituzione dell'UNEP

Oltre all’istituzione della giornata mondiale l’Assemblea generale creò, con Risoluzione A/RES/3000 (XXVII), l’UNEP, ossia Agenzia delle Nazioni Unite specializzata sulle tematiche ambientali.

L'Agenda 2030

Oggi la comunità internazionale è impegnata nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Essa è strutturata in 17 obiettivi all'interno dei quali sono inserite le attuali priorità ecologiche.

Oggi "it's time for nature"

Lo slogan scelto per questa edizione della Giornata Mondiale dell’Ambiente è "it's time for nature" per indicare che questo è il momento della natura, di un impegno concreto e urgente per essa. Tema centrale: la biodiversità. Oggi il Museo Nazionale del Cinema e CinemAmbiente caricheranno sul sito cinemambiente.it la rassegna Movies for Nature, una rassegna cinematografica su come l’azione umana abbia stravolto la Natura in ogni parte del mondo.

Una transizione verde

Particolarmente urgente si conferma oggi l'esigenza di un cambio di rotta dell'economia.

Già ad aprile, nel pieno dell'emergenza coronavirus, il Segretario Generale dell'ONU António Guterres aveva dichiarato: "Occorre creare nuovi lavori e attivita’ economiche passando per una transizione pulita e verde. I soldi dei contribuenti utilizzati per salvare attivita’ economiche devono essere vincolati al conseguimento di impieghi verdi e crescita sostenibile. La potenza di fuoco fiscale deve guidare il passaggio da un’economia grigia a una verde e rendere societa’ e persone piu’ resilienti".

Video

Pubblichiamo alcuni video sull'argomento che possono essere diffusi nella giornata odierna.