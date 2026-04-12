Esperienze e incontri > La formazione degli studenti
A scuola di salute, giustizia sociale, ecologia e partecipazione

Nuova tappa di EcoCivica

Gli studenti hanno potuto assistere alla proiezione di “Taranto chiama”, documentario d’inchiesta diretto dalla giornalista e formatrice Rosy Battaglia. Al centro del video l’emergenza sanitaria in una città definita ufficialmente dall’ONU “zona di sacrificio”.
12 aprile 2026
Sara Notaristefano

Rosy Battaglia nell'incontro con gli studenti del Righi

L'Istituto Righi di Taranto ha recentemente ospitato una nuova tappa di "EcoCivica – A scuola di salute, giustizia sociale, ecologia e partecipazione", grazie al sostegno della Dirigente Scolastica Iole De Marco e al coordinamento delle professoresse Veronica Poggi e Sara Notaristefano.

Questo progetto educativo, promosso da Cittadini Reattivi ETS e supportato dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese, si è svolto nelle mattinate di giovedì 9 e venerdì 10 aprile, coinvolgendo gli studenti di quattro classi.

I ragazzi hanno potuto assistere alla proiezione di “Taranto chiama”, documentario d’inchiesta diretto dalla giornalista e formatrice Rosy Battaglia.

Alla proiezione sono seguiti importanti momenti di confronto attivo sulle tematiche affrontate dal documentario, come l’emergenza sanitaria in una città definita ufficialmente dall’ONU “zona di sacrificio” e la resistenza di cittadini e cittadine che non vogliono arrendersi e lavorano concretamente alla costruzione di una Taranto libera dallo stigma di “città dalla vocazione industriale”.

Wordcloud per introdurre l'incontro di Ecocivica

Gli studenti non solo hanno espresso le proprie opinioni basandosi sulle proprie esperienze dirette ma hanno anche prodotto elaborati e continueranno ad approfondire i diversi spunti di riflessioni emersi durante gli incontri.


Questa iniziativa fa parte di un impegno più ampio portato avanti da Cittadini Reattivi ETS, che combina inchiesta giornalistica, dati scientifici e partecipazione civica.

EcoCivica traduce questo approccio in proposte educative destinate alle scuole, con l'intento di consolidare e potenziare nei ragazzi la consapevolezza del loro ruolo di futuri cittadini attivi e impegnati nella tutela di salute, ambiente e giustizia sociale.

Parole chiave: ecodidattica

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