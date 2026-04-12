Gli studenti hanno potuto assistere alla proiezione di “Taranto chiama”, documentario d’inchiesta diretto dalla giornalista e formatrice Rosy Battaglia. Al centro del video l’emergenza sanitaria in una città definita ufficialmente dall’ONU “zona di sacrificio”.

Rosy Battaglia nell'incontro con gli studenti del Righi Autore: Sara Notaristefano Fonte: IISS Righi Taranto Chiudi

L'Istituto Righi di Taranto ha recentemente ospitato una nuova tappa di "EcoCivica – A scuola di salute, giustizia sociale, ecologia e partecipazione", grazie al sostegno della Dirigente Scolastica Iole De Marco e al coordinamento delle professoresse Veronica Poggi e Sara Notaristefano.

Questo progetto educativo, promosso da Cittadini Reattivi ETS e supportato dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese, si è svolto nelle mattinate di giovedì 9 e venerdì 10 aprile, coinvolgendo gli studenti di quattro classi.

I ragazzi hanno potuto assistere alla proiezione di “Taranto chiama”, documentario d’inchiesta diretto dalla giornalista e formatrice Rosy Battaglia.

Alla proiezione sono seguiti importanti momenti di confronto attivo sulle tematiche affrontate dal documentario, come l’emergenza sanitaria in una città definita ufficialmente dall’ONU “zona di sacrificio” e la resistenza di cittadini e cittadine che non vogliono arrendersi e lavorano concretamente alla costruzione di una Taranto libera dallo stigma di “città dalla vocazione industriale”.

Wordcloud per introdurre l'incontro di Ecocivica Autore: Veronica Poggi Fonte: IISS Righi Taranto Chiudi

Gli studenti non solo hanno espresso le proprie opinioni basandosi sulle proprie esperienze dirette ma hanno anche prodotto elaborati e continueranno ad approfondire i diversi spunti di riflessioni emersi durante gli incontri.



Questa iniziativa fa parte di un impegno più ampio portato avanti da Cittadini Reattivi ETS, che combina inchiesta giornalistica, dati scientifici e partecipazione civica.

EcoCivica traduce questo approccio in proposte educative destinate alle scuole, con l'intento di consolidare e potenziare nei ragazzi la consapevolezza del loro ruolo di futuri cittadini attivi e impegnati nella tutela di salute, ambiente e giustizia sociale.