Lo studio sui denti dei bambini di Taranto in relazione all'inquinamento industriale Autore: Roberto Lucchini e altri Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161813X26002226?via%3Dihub

Miscele di metalli, prossimità industriale e QI infantile: un'analisi trasversale di biomarcatori e longitudinale dei denti in scolari di Taranto, Italia

Pubblicato da: Elsevier

Punti salienti

La residenza entro 500 m ha catturato i gradienti più forti di manganese e mercurio.

Cadmio e manganese erano associati in modo indipendente a un QI infantile più basso.

Il BKMR ha identificato il cadmio come il principale contributore della miscela di metalli.

I modelli basati sui denti non hanno trovato finestre di esposizione critiche robuste specifiche per metallo.

La residenza in prossimità della fonte è risultata costantemente associata a un QI infantile più basso.

Punti salienti

La residenza entro 500 m ha catturato i gradienti più forti di manganese e mercurio.

Cadmio e manganese erano associati in modo indipendente a un QI infantile più basso.

Il BKMR ha identificato il cadmio come il principale contributore della miscela di metalli.

I modelli basati sui denti non hanno trovato finestre di esposizione critiche robuste specifiche per metallo.

La residenza in prossimità della fonte è risultata costantemente associata a un QI infantile più basso.

Abstract

I bambini che vivono vicino a fonti industriali possono essere esposti simultaneamente a più metalli neurotossici, con rischi plasmati dalla prossimità, dalle condizioni socioeconomiche e dal momento dello sviluppo. Abbiamo indagato le associazioni tra esposizioni a metalli, prossimità residenziale a siti industriali e quoziente intellettivo (QI) in 610 scolari di età compresa tra 6 e 15 anni di Taranto, Italia. La cognizione infantile è stata valutata utilizzando il QI della Wechsler Intelligence Scale for Children, Fourth Edition (WISC-IV) e la capacità cognitiva parentale utilizzando le Raven's Standard Progressive Matrices (SPM). I biomarcatori ematici, piliferi e urinari di cadmio, mercurio, arsenico, piombo e manganese sono stati analizzati trasversalmente (n = 437), mentre i denti decidui hanno ricostruito l'esposizione attraverso 22 punti temporali (n = 173). Le analisi hanno incluso regressione, correlazioni di Spearman, BKMR, BKMR-DLM e TDLMM, aggiustando per età, sesso, SES (status socioeconomico), SPM parentale e prossimità. La residenza entro 500 m ha catturato il segnale spaziale più forte per manganese e mercurio. Il cadmio urinario (β=-3,12, p = 0,001) e il manganese pilifero (β=-0,0051, p = 0,003) erano inversamente associati al QI, e il BKMR ha classificato il cadmio come il principale contributore della miscela (PIP=0,98). I modelli a risoluzione temporale non hanno identificato finestre critiche robuste specifiche per metallo, mentre la residenza entro 500 m era costantemente associata a un QI più basso. L'SPM parentale era associato al QI infantile e al SES, mentre un SES più basso era associato a una distanza residenziale più breve dal sito industriale. La residenza in prossimità della fonte ha catturato elevazioni dei metalli legate alla prossimità e svantaggio cognitivo, mentre il cadmio ha mostrato un'associazione con il QI senza un chiaro pattern spaziale. Questi risultati evidenziano la sensibilità delle associazioni metalli–QI alla selezione del campione e all'aggiustamento per covariabili e sottolineano l'importanza di considerare i fattori socioeconomici e residenziali quando si valutano le esposizioni ambientali ai metalli.

Parole chiave

Miscele di metalli; Denti decidui; Manganese; Cadmio; Cognizione infantile; Emissioni industriali

Introduzione

Lo sviluppo cognitivo infantile è influenzato dall'ereditarietà biologica, dall'ambiente precoce e dal contesto socioeconomico (Tucker-Drob et al., 2013, Figlio et al., 2017). L'esposizione a metalli neurotossici, tra cui piombo (Pb), mercurio (Hg), arsenico (As), cadmio (Cd) e manganese (Mn), è stata costantemente associata a compromissione dello sviluppo neurologico, anche a basse concentrazioni (Lanphear et al., 2005, Kippler et al., 2012, Grandjean e Landrigan, 2006, Tchounwou et al., 2012). I bambini sono particolarmente suscettibili a causa della rapida crescita cerebrale, dell'assunzione più elevata per massa corporea e di comportamenti che aumentano l'esposizione, come l'attività mano-bocca (Rauh e Margolis, 2016, Bellinger, 2012). L'esposizione ai metalli è stata collegata a QI più basso, ridotta funzione esecutiva, deficit di attenzione e difficoltà di apprendimento in contesti diversi (Bakulski et al., 2020, Tanvir Hasan et al., 2025, Liu et al., 2018, Neal e Guilarte, 2013).

La maggior parte degli studi ha esaminato singoli metalli separatamente, ma in realtà le persone sono esposte a diversi metalli contemporaneamente attraverso aria, suolo, cibo e acqua (Tanvir Hasan et al., 2025, Tucker-Drob e Briley, 2014, Ibrahimou et al., 2024). Studiare le miscele è impegnativo perché i metalli possono avere effetti non lineari e possono interagire in modi che cambiano il loro impatto sulla salute (Anon, 2021, Cai et al., 2010, CORRIGENDUM, 2012). Queste questioni sono ancora più complesse perché gli effetti dell'esposizione possono variare a seconda della fase di sviluppo, con i periodi prenatale e della prima infanzia che potrebbero essere momenti di maggiore sensibilità.

I metalli possono danneggiare lo sviluppo cerebrale causando stress ossidativo, infiammazione e cambiamenti nel modo in cui le cellule nervose comunicano (Anon, 2020). Il piombo influisce sulla trasmissione sinaptica e sulla segnalazione del calcio, portando a QI più basso, problemi di attenzione e memoria di lavoro più debole (Lanphear et al., 2005, Kippler et al., 2012, Grandjean e Landrigan, 2006). Il mercurio interferisce con il modo in cui i neuroni si muovono e si sviluppano, il che può causare ritardi nel linguaggio e nelle abilità motorie (Grandjean e Landrigan, 2006, Anon, 2018). L'arsenico modifica lo stress ossidativo e la funzione dei neurotrasmettitori, il che può compromettere le capacità di apprendimento e pensiero (Tian et al., 2025, Rosado et al., 2007). Il cadmio influisce sui sistemi dopaminergico e acetilcolinergico, portando a problemi di memoria e apprendimento (Bakulski et al., 2020, Sanders et al., 2009). Il manganese è necessario in piccole quantità ma diventa dannoso a livelli più elevati, specialmente in aree inquinate, e può causare problemi cognitivi e comportamentali.

L'esposizione a più di un metallo contemporaneamente può portare a effetti additivi, maggiori della somma (sinergici) o minori della somma (antagonisti) l'uno sull'altro (Anon, 2021, Cai et al., 2010, CORRIGENDUM, 2012), ma i risultati della ricerca sono contrastanti. Questo è in parte dovuto alla difficoltà di rilevare queste interazioni a causa dei limitati metodi statistici disponibili e perché le fonti di esposizione e le condizioni sociali variano tra i gruppi. Le persone nelle aree industriali, specialmente quelle con status socioeconomico più basso, hanno maggiori probabilità di vivere vicino a fonti di inquinamento, il che aumenta la loro esposizione e aggiunge stress e altri rischi. Per questo motivo, le tossine ambientali e i fattori sociali dovrebbero essere studiati insieme.

I metodi tradizionali come la regressione lineare multipla o i modelli additivi generalizzati possono stimare gli effetti medi, ma spesso mancano caratteristiche importanti delle miscele ambientali, come esposizioni correlate, effetti non lineari, interazioni e cambiamenti nel tempo (Tanvir Hasan et al., 2025, Ibrahimou et al., 2024, Bobb et al., 2014, Duan et al., 2024). La Bayesian Kernel Machine Regression (BKMR) affronta queste questioni modellando relazioni complesse esposizione-risposta e mostrando quali variabili contano di più, utilizzando misure come le probabilità di inclusione a posteriori (Tanvir Hasan et al., 2025, Ibrahimou et al., 2024, Bobb et al., 2014, Duan et al., 2024, Mutiso et al., 2023). Versioni più recenti, come i modelli BKMR a ritardo distribuito (BKMR-DLM) (Wilson et al., 2022), aiutano a studiare le esposizioni nel tempo e a trovare periodi sensibili nello sviluppo. I modelli basati su alberi come il Treed Distributed Lag Mixture Model (TDLMM) (Mork e Wilson, 2021) possono anche tracciare pattern complessi nel tempo con meno assunzioni.

Anche misurare l'esposizione è impegnativo. Campioni comuni come sangue, urina e capelli mostrano l'esposizione in periodi diversi, ma spesso non forniscono dettagli sufficienti per i periodi prenatale e postnatale precoce. I denti da latte offrono un modo speciale per tracciare l'esposizione durante lo sviluppo utilizzando la linea neonatale come marcatore temporale, il che aiuta i ricercatori a studiare possibili periodi sensibili (Hare et al., 2011, Lee et al., 1999).

Questo studio utilizza una coorte basata sulla comunità di scolari italiani di Taranto, un'area industriale con una storia di inquinamento. Taranto rappresenta una delle crisi di salute ambientale più emblematiche in Europa. La città ospita uno dei più grandi stabilimenti siderurgici d'Europa, attivo dagli anni '60, insieme ad altre importanti fonti industriali, e per decenni questo complesso industriale ha generato emissioni sostanziali che interessano una vasta area circostante, inclusi quartieri densamente popolati. Questo persistente carico di contaminazione ha portato Taranto a essere inclusa tra i Siti Contaminati di Interesse Nazionale italiani e l'ha resa un contesto paradigmatico per la ricerca in epidemiologia ambientale e giustizia ambientale. Oltre alle preoccupazioni ben documentate per esiti respiratori, cardiovascolari e neuroevolutivi avversi, l'area è stata anche associata a un eccesso di carico oncologico, incluse prove che collegano la prossimità residenziale a fonti industriali con un aumento dell'incidenza e della mortalità per cancro nelle comunità vicine (Anon., 2023). Pertanto, la rilevanza per la salute pubblica di Taranto è stata riconosciuta anche a livello internazionale: il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente ha identificato Taranto tra le "zone di sacrificio" mondiali, ovvero aree in cui gli interessi economici sono stati prioritizzati rispetto alla salute, ai diritti umani e alla protezione ambientale. In questo senso, Taranto non è solo un caso locale di inquinamento industriale, ma anche un esempio simbolico di come la contaminazione ambientale prolungata possa intersecarsi con la vulnerabilità sociale e produrre disuguaglianze sanitarie durature, specialmente per i bambini che vivono vicino a importanti fonti di emissione (Anon, 2022).

Studi precedenti di questo gruppo focalizzati sugli impatti neuroevolutivi legati all'esposizione hanno mostrato un marcato declino cognitivo correlato alla prossimità industriale e ai biomarcatori dei metalli, con interazioni rilevanti tra piombo ematico e SES (Lucchini et al., 2019, Renzetti et al., 2021) e tra piombo ematico e arsenico urinario. Le misurazioni ambientali del suolo hanno ulteriormente supportato un contributo coerente dei gradienti di disuguaglianza ambientale e sociale che influenzano congiuntamente i livelli di QI (Lucchini et al., 2019). Qui, disuguaglianza ambientale si riferisce alla distribuzione ineguale della potenziale esposizione all'inquinamento tra gruppi residenziali e socioeconomici, piuttosto che a un effetto causale stabilito da questa analisi.

Questa nuova analisi combina una nuova modellizzazione delle miscele, un tracciamento dettagliato dell'esposizione nel tempo e il contesto sociale e familiare per rispondere a quattro principali domande di ricerca:

La prossimità al sito industriale predice concentrazioni elevate di metalli? Quali metalli sono più fortemente associati al QI infantile se considerati congiuntamente come miscela? Le associazioni metalli–QI variano nel corso del momento dello sviluppo, indicando potenziali associazioni esposizione–QI variabili nel tempo? Come la capacità cognitiva parentale e la posizione socioeconomica strutturano l'esposizione e la cognizione, e qual è il ruolo della categoria "SES mancante" nell'interpretazione?

Studi precedenti hanno utilizzato sia miscele di metalli che denti decidui per caratterizzare le esposizioni della prima infanzia. Il contributo del presente studio è l'applicazione combinata di questi metodi a un campione di Taranto. Questa ricerca fa avanzare il campo della neuroevoluzione ambientale in tre modi principali. In primo luogo, considera i metalli come gruppo invece che uno per uno, il che corrisponde meglio alle esposizioni della vita reale. In secondo luogo, utilizza biomarcatori dentali per testare ipotesi su quando i bambini sono più sensibili all'esposizione, cosa difficile da fare con campioni regolari. In terzo luogo, i modelli tengono conto dei fattori familiari e socioeconomici, riconoscendo che il luogo in cui le persone vivono e la loro esposizione ambientale spesso seguono pattern sociali, il che significa che le circostanze socioeconomiche familiari possono influenzare la posizione residenziale attraverso differenze nell'accessibilità abitativa e nell'accesso alle opportunità residenziali. Di conseguenza, i bambini di famiglie socioeconomicamente svantaggiate possono avere maggiori probabilità di vivere vicino a fonti di inquinamento industriale e sperimentare una maggiore esposizione ambientale. Migliorando il modo in cui misuriamo gli effetti delle miscele e dei tempi in una popolazione esposta all'inquinamento industriale, questo studio mira a guidare le azioni di salute pubblica, le normative ambientali e lo screening per i bambini a rischio più elevato.

Estratti delle sezioni

Contesto e popolazione dello studio

I dettagli sull'area di studio, il quadro di campionamento e il reclutamento possono essere trovati in pubblicazioni precedenti (Lucchini et al., 2019, Renzetti et al., 2021, Bansal et al., 2019, Bansal et al., 2023). La ricerca si è svolta a Taranto, una città dell'Italia meridionale con un grande complesso industriale che include uno dei più grandi stabilimenti siderurgici d'Europa. Queste attività industriali hanno portato a emissioni continue di metalli e altri inquinanti, che possono diffondersi su un'ampia area. Il presente studio ha combinato dati da due...

Coorte e sottoinsiemi analitici

Lo studio ha incluso 610 bambini. Per rispondere a domande sia sull'importanza delle miscele trasversali che sui tempi dell'esposizione, abbiamo utilizzato due set di dati sovrapposti. Il primo includeva 437 bambini con dati completi sui biomarcatori ematici, piliferi e urinari per le analisi trasversali. Il secondo includeva 173 bambini con profili di biomarcatori dentali misurati in 22 punti temporali, permettendoci di vedere se gli effetti cambiavano durante diversi periodi di sviluppo. Questo approccio in due parti ci ha permesso di studiare la...

Interpretazione integrata: riepilogo complessivo dei risultati

In tutte le analisi, cadmio e manganese sono stati i metalli più importanti per la cognizione infantile, ma sembrano raggiungere i bambini in modi diversi. Il cadmio è stato il metallo principale nei modelli di miscela trasversali (PIP BKMR più alto) ed era fortemente associato a un QI più basso, ma non era correlato alla vicinanza dei bambini al sito industriale. Ciò suggerisce che l'esposizione al cadmio in questo gruppo probabilmente proviene da fonti diverse dalla prossimità, come cibo, articoli domestici o inquinamento ambientale generale.

Conclusione

Questo studio ha utilizzato sia la modellizzazione trasversale delle miscele che l'analisi dei biomarcatori dentali a risoluzione temporale per comprendere meglio come vivere vicino all'industria, l'esposizione ai metalli e i fattori familiari e sociali influenzino insieme lo sviluppo cognitivo dei bambini. Cadmio e manganese sono stati i metalli più fortemente associati al QI, ma hanno mostrato pattern diversi. Il cadmio ha avuto l'impatto maggiore nelle analisi trasversali ed era associato a un QI più basso, ma i suoi livelli non corrispondevano alla vicinanza dei bambini al...

Dichiarazione dei contributi di authorship CRediT

Kazi Tanvir Hasan: Scrittura – revisione e editing, Scrittura – bozza originale, Visualizzazione, Metodologia, Analisi formale, Curatela dei dati, Concettualizzazione. Gabriel Odom: Scrittura – revisione e editing, Metodologia, Analisi formale. Boubakari Ibrahimou: Scrittura – revisione e editing. Zoran Bursac: Scrittura – revisione e editing. Roberto Lucchini: Scrittura – revisione e editing, Supervisione, Risorse, Indagine, Acquisizione di fondi, Concettualizzazione.

Finanziamenti

Lo studio presentato nel presente documento è stato realizzato con il supporto del progetto finanziato dal Ministero della Salute italiano: CCM 2013 "Biomonitoraggio e tossicità degli inquinanti nel territorio di Taranto, Italia". È stato inoltre finanziato dal National Institute of Environmental Health Sciences (NIH/NIEHS) [R01ES019222, R56ES019222].

Dichiarazione di conflitto di interessi

Nessun potenziale conflitto di interessi è stato riportato dagli autori.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare tutti i bambini partecipanti e le loro famiglie, gli insegnanti e le autorità scolastiche di Taranto per il loro eccezionale contributo a questo studio.

Riferimenti

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P. Grandjean et al. Developmental neurotoxicity of industrial chemicals Lancet (2006)

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