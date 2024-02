EULink - European Civic Education - master e corsi

EULink master e corsi Autore: EULink Fonte: EULink Copyright © EULink Licenza: CC Attribuzione 4.0 Chiudi https://research.unilink.it/ eulink/ - sito web: https://eulink.unilink.it/ - sezione articoli su Euractiv Italia: https://euractiv.it/sections/ eu-link/) è un programma di educazione civica europea dell'Università degli studi Link cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito dell’azione Teacher Training (progetto europea Jean Monnet), rivolto alla formazione degli insegnanti di tutti i livelli.

Il progetto, coordinato dal Prof Giorgio Grimaldi, offre corsi di formazione all'educazione civica europea e un Master di primo livello ed è stato elaborato e presentato da diversi docenti specializzati in studi europei dell'Università degli studi Link di Roma insieme al Cesue (Centro studi, formazione, comunicazione e progettazione sull’Unione europea e la global governance) - https://www.cesue.eu/ - ed è stato selezionato dall’Unione europea tra quelli vincitori per sviluppare la conoscenza e la consapevolezza su processi, istituzioni e attori dell’Unione europea. Per la sua realizzazione il progetto si avvale anche della partnership di Euractiv Italia (https://euractiv.it/) portale multimediale dell’informazione europea come partner nella realizzazione del progetto.



Considerata l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, si è pensato di proporre agli insegnanti di seguire corsi di formazione sui temi relativi all’Unione Europea. Il fine è quello di facilitarli nel tradurre nelle loro classi quello che viene loro trasmesso durante i corsi di formazione.



I corsi, previsti in modalità on-line, sono tutti gratuiti e saranno differenziati in base al livello d’insegnamento.



Ogni corso avrà la durata di 25 ore e permetterà all’insegnante iscritto di acquisire crediti formativi per l’aggiornamento.

In un corso verranno coinvolti insegnanti della scuola primaria (le lezioni in questo caso si

concentreranno sugli elementi base e i valori dell’Unione Europea).



Per gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado verranno attivati tre corsi (storia e geografia, lingue straniere, tecnologia e scienze).



Ai docenti della scuola secondaria di secondo grado saranno offerti sette corsi (geografia, filosofia, diritto, economia, scienze, lingue estere).



Le lezioni dei corsi registrate saranno disponibili on-line e fruibili in modalità asincrona sulla piattaforma SOFIA, piattaforma ufficiale del Ministero dell’istruzione a partire dall’anno scolastico 2023/24.



Dal gennaio 2024 è iniziato un Master di specializzazione sull’ Educazione civica europea multilivello (60 cfu) al quale ci si può iscrivere gratuitamente (360 ore)

Ogni insegnante sarà aiutato a tradurre ai suoi studenti quello che gli viene trasmesso, grazie anche alla condivisione di materiali didattici sull’Unione Europea ai quali ognuno avrà libero accesso.

Si invita a diffondere il progetto e a parteciparvi al fine di raggiungere il maggior numero di iscritti e consentire l'attivazione dei corsi e del Master anche in futuro